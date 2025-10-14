Dragon Ball Super może powrócić w 2026 roku? Mamy przygotować się na coś dużego w temacie anime

Możliwe, że podczas Dragon Ball Games Battle Hour w Los Angeles nastąpi punkt zwrotny w temacie kontynuacji anime Dragon Ball Super.

Fani Dragon Balla mogą mieć wkrótce powód do ogromnej radości. Według najnowszych doniesień, anime Dragon Ball Super może zostać oficjalnie zapowiedziane na kwiecień 2026 roku podczas wydarzenia Dragon Ball Games Battle Hour 2026, które odbędzie się w dniach 10-20 kwietnia w Los Angeles. Czy w końcu dostaniemy kontynuację Dragon Ball Super? Coroczne Dragon Ball Games Battle Hour to impreza poświęcona całemu uniwersum Dragon Ball, począwszy od gier i turniejów po panele oraz prezentacje nowych projektów. Choć wydarzenie skupia się głównie na grach, to w przeszłości Toei Animation i Shueisha wykorzystywały je również do ogłaszania nowości anime, jak miało to miejsce w przypadku zapowiedzi Dragon Ball Daima. W tym roku organizatorzy jeszcze bardziej podsycają emocje, ponieważ na oficjalnej stronie wydarzenia pojawiła się wzmianka o “dużej aktualizacji dotyczącej anime”:

Przekażemy najnowsze informacje o marce Dragon Ball, która rozwija się w wielu formach, od oryginalnej mangi, przez anime i filmy, po gry, figurki i zabawki – fanom na całym świecie. Choć nie jest to jeszcze oficjalne potwierdzenie powrotu Dragon Ball Super, fani zaczęli spekulować, że Toei Animation szykuje zapowiedź kontynuacji serialu telewizyjnego. Anime Dragon Ball Super zakończyło emisję w 2018 roku i od tego czasu fani nie przestali wypatrywać informacji o jego kontynuacji. Zamiast nowego sezonu, seria otrzymała dwie kinowe produkcje takie jak Dragon Ball Super: Broly i Dragon Ball Super: Super Hero oraz oryginalne anime Dragon Ball Daima, które miało swoją premierę w 2024 roku. Mimo to, kontynuacja Super od dawna wydawała się nieunikniona, a teraz, po zakończeniu Daima, sygnały o nowym projekcie stają się coraz silniejsze.

GramTV przedstawia:

Po premierze Dragon Ball Daima producent wykonawczy Akio Iyoku w jednym z wywiadów zdradził, że przyszłość marki jest już w planach: Podobało wam się Daima? Po tym projekcie oczywiście pracujemy ciężko, aby ruszyć z kolejnymi działaniami. Seria Dragon Ball będzie kontynuowana, więc proszę, czekajcie z niecierpliwością na to, co nadchodzi. Iyoku dodał również, że Daima nie było stworzone z okazji 40-lecia marki, a jego emisja po prostu zbiegła się z jubileuszem. Wielu fanów interpretuje to jako znak, że prawdziwe anime jubileuszowe, którym być może jest właśnie kontynuacja Dragon Ball Super, dopiero zostanie ogłoszone. Choć Toei Animation nie potwierdziło jeszcze oficjalnie żadnych planów, zbieżność terminów, zapowiedź “dużej aktualizacji anime” i wypowiedzi producenta Iyoku sprawiają, że powrót Dragon Ball Super w 2026 roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Jeśli spekulacje się potwierdzą, ogłoszenie nowego sezonu może nastąpić już w kwietniu 2026 roku podczas Dragon Ball Games Battle Hour w Los Angeles.