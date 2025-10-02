Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Ball: Sparking! ZERO nie zwalnia tempa. Potwierdzono następne DLC

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 19:15
Dragon Ball: Sparking! ZERO rozrośnie się o nową zawartość.

Fani Dragon Ball: Sparking! ZERO mają powody do ekscytacji. Oficjalnie ogłoszono bowiem, że kolejna fala rozszerzeń do bijatyki jest już w przygotowaniu. Twórcy potwierdzili, że kolejny dodatek jest już w trakcie powstawania.

Dragon Ball: Sparking! ZERO
Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dragon Ball: Sparking! ZERO – kolejne postacie w drodze

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, DLC ma wprowadzić do gry „nowe postacie i nie tylko”. Chociaż szczegóły na temat tej zawartości są na razie owiane tajemnicą, ujawniono, że pełniejsze informacje zostaną przekazane społeczności w styczniu 2026 roku.

Najnowsze ogłoszenie pojawia się krótko po tym, jak Dragon Ball: Sparking! ZERO zakończyło dostarczanie pierwotnie obiecanych pakietów DLC z postaciami. Ostatnim z tych dodatków był Daima Character Pack 2, który trafił do graczy w zeszłym tygodniu. Deweloperzy opublikowali również nowy materiał wideo, w którym dumnie zaprezentowali całą aktualną pulę postaci, liczącą aż 208 wojowników.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO wynosi na zupełnie nowe poziomy legendarną już rozgrywkę rodem z serii Budokai Tenkaichi. Zdobądź dla siebie niszczycielską siłę najsilniejszych wojowników, jacy kiedykolwiek pojawili się w serii Dragon Ball! – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO zadebiutowało w październiku 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/dragon-ball-sparking-zeros-devs-confirm-next-dlc-is-already-in-the-works/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Gucio1846
Gramowicz
Dzisiaj 19:26

Podoba mi się ich marketing w którym informują o gigantycznej ilości bohaterów, po czym okazuje się, że mamy tam z 20 wersji samego Goku hehe :D ale gra dobra, polecam :D 




