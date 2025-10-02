Dragon Ball: Sparking! ZERO nie zwalnia tempa. Potwierdzono następne DLC

Fani Dragon Ball: Sparking! ZERO mają powody do ekscytacji. Oficjalnie ogłoszono bowiem, że kolejna fala rozszerzeń do bijatyki jest już w przygotowaniu. Twórcy potwierdzili, że kolejny dodatek jest już w trakcie powstawania.

Dragon Ball: Sparking! ZERO – kolejne postacie w drodze

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, DLC ma wprowadzić do gry „nowe postacie i nie tylko”. Chociaż szczegóły na temat tej zawartości są na razie owiane tajemnicą, ujawniono, że pełniejsze informacje zostaną przekazane społeczności w styczniu 2026 roku.