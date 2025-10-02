Dragon Ball: Sparking! ZERO nie zwalnia tempa. Potwierdzono następne DLC

Dragon Ball: Sparking! ZERO rozrośnie się o nową zawartość.
Fani Dragon Ball: Sparking! ZERO mają powody do ekscytacji. Oficjalnie ogłoszono bowiem, że kolejna fala rozszerzeń do bijatyki jest już w przygotowaniu. Twórcy potwierdzili, że kolejny dodatek jest już w trakcie powstawania.
Dragon Ball: Sparking! ZERO – kolejne postacie w drodze
Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, DLC ma wprowadzić do gry „nowe postacie i nie tylko”. Chociaż szczegóły na temat tej zawartości są na razie owiane tajemnicą, ujawniono, że pełniejsze informacje zostaną przekazane społeczności w styczniu 2026 roku.
Najnowsze ogłoszenie pojawia się krótko po tym, jak Dragon Ball: Sparking! ZERO zakończyło dostarczanie pierwotnie obiecanych pakietów DLC z postaciami. Ostatnim z tych dodatków był Daima Character Pack 2, który trafił do graczy w zeszłym tygodniu. Deweloperzy opublikowali również nowy materiał wideo, w którym dumnie zaprezentowali całą aktualną pulę postaci, liczącą aż 208 wojowników.
DRAGON BALL: Sparking! ZERO wynosi na zupełnie nowe poziomy legendarną już rozgrywkę rodem z serii Budokai Tenkaichi. Zdobądź dla siebie niszczycielską siłę najsilniejszych wojowników, jacy kiedykolwiek pojawili się w serii Dragon Ball! – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO zadebiutowało w październiku 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.