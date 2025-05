Dragon Ball pobił kolejny rekord detronizując Mobile Suit Gundam. Doczekamy się kontynuacji anime Super?

Dragon Ball od dekad pozostaje jedną z najpopularniejszych serii mang i anime, bijąc rekordy oglądalności i generując niewiarygodne dochody. Nawet w okresie stagnacji, marka nie traciła na znaczeniu dzięki ogromnej popularności gier wideo i gadżetów, a ekspansja na Zachód wyniosła ją na zupełnie nowy poziom mimo braku nowych odcinków. Jakiś czas temu Dragon Ball przeżył swój renesans, dzięki serii Super i świetna passa trwa po dziś dzień.

Dragon Ball z kolejnym rekordem

Według danych Bandai Namco, Dragon Ball pobił swój własny rekord przychodów w jednym roku fiskalnym, generując aż 190,6 miliarda jenów (to około 6,1 miliarda złotych). To znacznie więcej niż w 2023 roku, gdy wynik wyniósł 140,6 miliarda jenów. Tym samym Dragon Ball zdetronizował Mobile Suit Gundam jako najważniejsze IP Bandai Namco (153,5 miliarda jenów). Trzecie miejsce zajęło One Piece (139,5 miliarda jenów). Sukces jest imponujący i tym bardziej prosi się o kontynuację Dragon Ball Super.