Dragon Ball mógł trafić do gry Nintendo, ale coś poszło nie tak. To mógł być szalony crossover

Wiele wskazuje na to, że kultowa postać ze świata anime jaką jest Goku, miał się pojawić w grze Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, ale coś poszło nie tak i fani zostali z niczym.

Informacje na ten temat pojawiły się w rozmowie na platformie X, w której jeden z fanów zapytał Lee Cockera, producenta gry, o postacie, które mogły pojawić się w grze, ale ostatecznie zostały odrzucone. Odpowiedź zaskoczyła wielu, bowiem poza bohaterami Mario i Sonica, rozważano udział postaci z Pokemona, Metal Gear Solid, Street Fightera, Zeldy i Mega Mana, ale tylko jedna seria anime była poważnie brana pod uwagę i był nią Dragon Ball.

Pomysł, aby Goku stanął do sportowej rywalizacji obok Mario, Sonica i innych legendarnych postaci, to coś, co z pewnością mogłoby przejść do historii gier. Co ciekawe, sam Sonic był w dużej mierze inspirowany Dragon Ballem, ponieważ jego przemiana w Super Sonica to niemal bezpośrednie nawiązanie do Super Saiyan. Spotkanie Goku i Sonica mogło być ukoronowaniem tego symbolicznego związku między światem gier, a anime.