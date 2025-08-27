Dragon Ball Legends ujawnia Vegetę ULTRA Super Saiyan 4. To będzie potężna karta

Trailer, inspirowany kultową transformacją Vegety z sagi Shadow Dragon w Dragon Ball GT, wiernie odtwarza każdy etap przemiany, od wielkiej małpy, przez złotego goryla, aż po Super Saiyan 4. Zwieńczeniem prezentacji jest widowiskowa walka z Omega Shenronem w zrujnowanym mieście, która podkreśla siłę i majestat tej formy.

Choć określenie ULTRA mogłoby sugerować nową transformację, w rzeczywistości chodzi o najwyższą rzadkość postaci dostępną w Dragon Ball Legends. Gra, łącząca elementy bijatyki, karcianki i systemu gacha, działa od 2018 roku, a Vegeta jest dopiero 24. postacią z rangą ULTRA.

Super Saiyan 4 Vegeta, mimo że zadebiutował w średnio ocenianym Dragon Ball GT, od lat pozostaje jedną z najbardziej lubianych form bohatera. Jej osiągnięcie było możliwe dzięki wynalazkowi Bulmy, który generował specjalne fale, co nadaje tej przemianie osobisty wymiar i podkreśla relację Vegety z jego żoną.

Popularność formy dodatkowo wzrosła, gdy w Dragon Ball Daima pojawił się kanoniczny Super Saiyan 4 Goku, a w anime ujawniono oficjalny wygląd Super Saiyan 3 Vegety. Fani coraz głośniej domagają się więc, by Super Saiyan 4 Vegeta stał się częścią głównego kanonu serii.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy ta forma pojawi się w oficjalnej fabule Dragon Ball, ale biorąc pod uwagę jej ogromną popularność, wielu graczy i widzów wierzy, że to tylko kwestia czasu. Tymczasem ULTRA Super Saiyan 4 Vegeta w Dragon Ball Legends już teraz podbija serca fanów i staje się jednym z najchętniej zdobywanych bohaterów w grze.