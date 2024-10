Dragon Ball Daima trafi na Netflix. Jest już data polskiej premiery

Dragon Ball Daima to nowe anime z przygodami małego Goku i Vegety, które niedawno otrzymało zwiastun z angielskim dubbingiem. Długo nie było jasne, czy produkcja trafi do Polski, ale Netflix postanowił rozwiać wątpliwości, zdobywając prawa do serialu na całym świecie. Oczekiwana produkcja oficjalnie pojawi się w naszym kraju i to już w tym miesiącu.

Dragon Ball Daima – polska data premiery na Netflixie

Pierwszy odcinek Dragon Ball Daima ma zadebiutować w polskiej ofercie Netflixa już 18 października. Jak dotąd polski oddział platformy nie potwierdził tej informacji.