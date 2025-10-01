Dragon Ball Daima miało wprowadzić nową formę Gohana. Wszystko było już przygotowane

Dragon Ball zaskakuje na każdym kroku. Tym razem światło dzienne ujrzały dokumenty, które przedstawiały wprowadzenie nowej formy Gohana w Daimie.
Anime Dragon Ball Daima miało być wyjątkowym projektem przygotowanym z okazji 40-lecia mangi Akiry Toriyamy. Choć produkcja przyniosła fanom sporo nostalgii i powrotu znanych bohaterów, wielu widzów było rozczarowanych kompletną nieobecnością Gohana. Teraz okazuje się, że w planach było nie tylko jego pojawienie się, ale także nowa forma postaci.
Mogliśmy otrzymać mini Gohana z nową formą
Według dokumentu dołączonego do Blu-ray boxa Dragon Ball Daima oraz wypowiedzi Akio Iyoku (prezesa Capsule Corporation Tokyo), Gohan w wersji mini został narysowany przez samego Akirę Toriyamę jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby twórcy zdecydowali się wprowadzić go do fabuły. Ostatecznie jednak sztab produkcyjny zrezygnował z jego udziału, przez co widzowie nigdy nie zobaczyli nowej formy Gohana. Akio Iyoku zdradził:
Poprosiliśmy sensei [Toryiamę], aby go narysował, tak na wszelki wypadek.
W Dragon Ball Daima niemal wszyscy bohaterowie powrócili na ekrany oprócz Gohana. Jego nieobecność została wytłumaczona słowami głównego bohatera Goku, który poinformował, że syn był zajęty nauką. Teraz okazuje się, że decyzja o wycięciu Gohana zapadła dopiero na późnym etapie produkcji, kiedy projekt jego mini wersji był już gotowy. Co ciekawe, w anime zabrakło nie tylko Gohana, ale również Videl. Fani zauważają, że nawet Hercule Satan (Mr. Satan) pojawił się w historii, podczas gdy Gohan i jego żona zostali całkowicie pominięci.
Akio Iyoku przyznał, że z perspektywy czasu żałują decyzji o całkowitym pominięciu Gohana. Według niego warto było przynajmniej umieścić postać w eye-catchu (krótkiej przerwie w trakcie odcinka). Ta decyzja wywołała spore kontrowersje, ponieważ wielu fanów uznało, że produkcja mająca celebrować 40-lecie kultowej mangi bardziej przypomina komercyjny projekt nastawiony na szybki zysk, niż prawdziwy hołd dla historii i bohaterów Toriyamy.
