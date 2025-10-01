Dragon Ball Daima miało wprowadzić nową formę Gohana. Wszystko było już przygotowane

Anime Dragon Ball Daima miało być wyjątkowym projektem przygotowanym z okazji 40-lecia mangi Akiry Toriyamy. Choć produkcja przyniosła fanom sporo nostalgii i powrotu znanych bohaterów, wielu widzów było rozczarowanych kompletną nieobecnością Gohana. Teraz okazuje się, że w planach było nie tylko jego pojawienie się, ale także nowa forma postaci.

Mogliśmy otrzymać mini Gohana z nową formą

Według dokumentu dołączonego do Blu-ray boxa Dragon Ball Daima oraz wypowiedzi Akio Iyoku (prezesa Capsule Corporation Tokyo), Gohan w wersji mini został narysowany przez samego Akirę Toriyamę jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby twórcy zdecydowali się wprowadzić go do fabuły. Ostatecznie jednak sztab produkcyjny zrezygnował z jego udziału, przez co widzowie nigdy nie zobaczyli nowej formy Gohana. Akio Iyoku zdradził: