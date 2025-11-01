Dragon Ball bezpowrotnie utraciło szansę na pokazanie nowej fuzji

Choć Dragon Ball od ponad czterech dekad cieszy się niesłabnącą popularnością, najnowsza odsłona serii, czyli Dragon Ball Daima, pokazała, że wciąż ta seria może zaskoczyć. Produkcja, będąca hołdem dla klasycznego Dragon Balla i tych bardziej udanych momentów z DB GT, połączyła nostalgiczną przygodę z widowiskowymi walkami, ale mimo wielu trafnych decyzji, fani nie mogą oprzeć się wrażeniu, że twórcy pominęli jedną z najbardziej obiecujących koncepcji na rozwój serii.

Dragon Ball Daima – w anime nie wykorzystano nowych fuzji

Wśród nowych elementów pojawiła się intrygująca mechanika Join Bugs, owadów, które miały działać jak jadalna alternatywa dla kolczyków Potara. Zamiast tradycyjnego rytuału fuzji, bohaterowie mogliby po prostu spożyć połówki jednego robaka i połączyć swoje ciała oraz moce. Brzmi jak przepis na spektakularne nowe formy nie tylko dla Goku i Vegety, ale też dla mniej oczywistych postaci jak Piccolo, Gohan czy nawet przeciwników.