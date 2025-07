Dragon Age: The Veilguard z tytułem Gry Roku. Gayming Awards 2025 rozdane

Ponadto Gayming Magazine włączył czterech streamerów – BoyeFrana, Bvssykatdoll, Mynxie666 i WillJinkies – do grupy Rising Star Class 2025, doceniając ich postępy i wkład w promowanie świata LGBTQ+ w gamingu.

Co roku mam zaszczyt wspierać i celebrować twórców, deweloperów gier oraz pracowników branży poprzez nasze nagrody. Tegoroczni laureaci to niezwykle zróżnicowana grupa osób, z których każda na swój sposób działa na rzecz lepszego jutra dla naszej branży. Niezależnie od tego, czy tworzą gry z bohaterami i fabułami, które nas reprezentują, budują społeczności i tworzą przestrzeń, w której osoby LGBTQ+ mogą być sobą, czy też zmieniają branżę krok po kroku, czyniąc ją bardziej inkluzywną – ich praca ma ogromne znaczenie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy się nawzajem wspierać, promować i bronić. Nasza współpraca z World of Wonder w tym roku pozwoliła nam robić to na większą i odważniejszą skalę – i nie mogę być bardziej wdzięczny ani dumny. – przekazał Robin Gray, założyciel Gayming Magazine.