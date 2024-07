Dragon Age: The Veilguard nadchodzi. EA ujawniło przybliżony termin premiery

Na Xbox Games Showcase 2024 mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Dragon Age: The Veilguard. Wówczas zapowiedziano również, że gra zadebiutuje na rynku jesienią 2024 roku. Dokładna data premiery nowej odsłony serii Dragon Age nie jest jeszcze znana, ale Electronic Arts ujawniło przybliżony termin debiutu wspomnianej produkcji.

Electronic Arts ujawnia przybliżony termin premiery Dragon Age: The Veilguard

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 22 września i niewykluczone, że część graczy liczyła, że Dragon Age: The Veilguard zadebiutuje pod koniec wspomnianego miesiąca. Okazuje się jednak, że na produkcję BioWare będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ponieważ – zgodnie z przekazanymi informacjami – ukaże się ona w III kwartale bieżącego roku fiskalnego. Oznacza to, że nowa odsłona serii Dragon Age trafi w ręce graczy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku.