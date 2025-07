Doom w plastelinowej odsłonie. Genialny hołd dla całej serii podbija sieć

Fani chwalą pomysłowość i szczegóły – od klasyków po Doom: The Dark Ages.

Lee Hardcastle przygotował wyjątkowy film dla wszystkich fanów serii Doom. Jego najnowszy projekt to krótki, ale niezwykle dopracowany film poklatkowy zrealizowany w technice claymation. Twórca oddaje hołd wszystkim częściom serii – od klasycznego Dooma po najnowszy Doom: The Dark Ages – i robi to z ogromnym wyczuciem stylu i klimatu.

Doom – wszystkie części w plastelinowej animacji

Animacja zawiera charakterystyczne elementy rozgrywki i przeciwników z każdej odsłony serii. W segmencie poświęconym Doom: Eternal pojawia się kultowy miecz, z kolei w części dedykowanej Doom: The Dark Ages można zobaczyć użycie tarczy i broni do walki wręcz. Nie zabrakło także kultowego królika z klasycznych gier oraz licznych demonów, przedstawionych w charakterystycznym, groteskowym stylu Hardcastle’a.