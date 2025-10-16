DOOM: The Dark Ages z aktualizacją 2.2. id Software poprawia działanie gry na urządzeniach przenośnych

Nowy patch do DOOM: The Dark Ages wprowadza ulepszenia dla graczy korzystających z konsol przenośnych oraz poprawki błędów dotyczących rozgrywki.

Studio id Software udostępniło aktualizację 2.2 do DOOM: The Dark Ages, skupiającą się głównie na optymalizacji gry w trybie przenośnym. Nowy patch wprowadza specjalny tryb benchmarku dla handheldów, usprawnienia wizualne i dźwiękowe oraz zestaw zaawansowanych ustawień dopasowanych do urządzeń mobilnych. DOOM: The Dark Ages – co zmienia aktualizacja 2.2 Po uruchomieniu gry system automatycznie wykryje sprzęt i ustawi rekomendowaną konfigurację graficzną, którą można później dostosować ręcznie.

Poza optymalizacjami technicznymi aktualizacja 2.2 zawiera szereg usprawnień w mechanice walki. Naprawiono m.in. błędy z rejestrowaniem statystyk obrażeń i śmierci oraz poprawiono działanie tarczy, która teraz prawidłowo reaguje na ataki wręcz i parowanie.

Zlikwidowano również crasha związanego z rzutem tarczą w przypadku przeciwników typu Plasma Shield Soldiers oraz migotanie efektów gore podczas egzekucji w trybie z włączonym skalowaniem rozdzielczości. Zmniejszono także obrażenia zadawane przez niektórych przeciwników – jak Agaddon Hunter, Hell Knight czy Komodo – dzięki czemu walka na poziomie Nightmare ma być bardziej zbalansowana. Dodatkowo system Brink of Death został zmodyfikowany, by bardziej przypominał ten z wersji premierowej, co według twórców ma poprawić ogólne tempo i rytm starć. Aktualizacja 2.2 jest już dostępna na wszystkich platformach, a Steam automatycznie pobierze ją przy następnym uruchomieniu klienta.