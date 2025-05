DOOM 3 został przeniesiony na Unreal Engine 5. Gameplay z fanowskiego remake’u

Projekt Montaguda ma na celu odtworzenie mrocznego, gęstego klimatu Doom 3, ale z jego własnym artystycznym sznytem. Do modelowania użył narzędzi takich jak 3DSMax, Substance Painter, Designer i ZBrush, a do efektów wizualnych systemu Niagara w UE5.5.

Wiele starszych tytułów zostało już przeniesionych na Unreal Engine 5, a teraz do tego grona dołączył DOOM 3. Francois Montagud to artysta specjalizujący się w tworzeniu środowisk, który stworzył swój własny fanowski remake trzeciej części DOOM-a na silniku od Epic Games. W tym celu wykorzystał Unreal Engine 5.5, aby zaprezentować demo nowej wersji kosmicznej strzelanki od id Software z 2004 roku.

Demo wciąż nie jest dopracowane w każdym aspekcie i chociażby animacje pozostawiają sporo do życzenia. Ale trzeba również docenić ręcznie przygotowane sceny śmierci, które prezentują się bardzo dobre i robią ogromne wrażenie.

To fanowskie demo odtwarza tylko niewielki fragment Doom 3. Nie jest to więc pełny remake. Zła wiadomość jest również taka, że demo nie jest dostępne do pobrania. Jak wiele innych projektów tworzonych w UE5, powstaje ono głównie jako materiał do portfolio. Istnieje niewielka szansa, że w przyszłości pojawi się grywalna wersja, ale na ten moment nic nie jest przesądzone.