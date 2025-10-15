Donkey Kong Bananza na Nintendo Switch 2 za 205,99 zł w Empiku

W sklepie internetowym Empik.com dostępna jest promocja na Donkey Kong Bananza, nową odsłonę kultowych platformówek wydaną na Nintendo Switch 2. Tytuł w wersji pudełkowej na kartridżu można obecnie kupić za 205,99 zł, co stanowi jedną z niższych cen od premiery.

Donkey Kong Bananza – oferta w Empiku

Produkcja z kultowym bohaterem Nintendo dostępna jest w ofercie Empiku z darmową dostawą do salonów sieci. Tytuł, który należy do jednych z najważniejszych marek japońskiego giganta, przyciąga graczy klasyczną, kolorową oprawą i dynamiczną rozgrywką opartą na eksploracji oraz walce z przeciwnikami.