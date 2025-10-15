Donkey Kong Bananza na Nintendo Switch 2 za 205,99 zł w Empiku

Produkcja z kultowym bohaterem Nintendo dostępna jest w ofercie Empiku z darmową dostawą do salonów sieci. Tytuł, który należy do jednych z najważniejszych marek japońskiego giganta, przyciąga graczy klasyczną, kolorową oprawą i dynamiczną rozgrywką opartą na eksploracji oraz walce z przeciwnikami.
Donkey Kong Bananza to jedna z pierwszych dużych premier platformowych na Switcha 2, dlatego promocja może zainteresować fanów, którzy kompletują kolekcję gier na nową konsolę Nintendo.
DONKEY KONG I JEGO PRZEBOJOWA PRZYGODA!
Duuuży koleś powraca – Donkey Kong zmierza na Nintendo Switch 2 z zupełnie nową przygodą akcji!
Donkey Kong potrzebuje Twojej pomocy, by pokonać głębiny Underground World. Im głębiej zejdzie, tym więcej niesamowitych miejsc znajdzie!
Nie brakuje rzeczy, które DK może zmiażdżyć swoimi potężnymi ciosami. Przedzieraj się przez tę prawdziwie niszczycielską przygodę!
TE BANDZIORY KNUJĄ COŚ NIEDOBREGO!
Tajemnicza grupa, znana jako VoidCo, ma na oku coś cennego…
