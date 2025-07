Donkey Kong Bananza miało trafić na Switcha 1. Twórcy ujawniają kulisy zmiany planów

Rozwój Donkey Kong Bananza, początkowo na pierwszej generacji Nintendo Switch, został przeniesiony na nowszy system. Decyzję podjęto z uwagi na ograniczenia techniczne poprzedniej konsoli, które blokowały pełną wizję twórców. Gra, skupiona na technologii wokselowej i zaawansowanej destrukcji, wymagała wydajniejszego sprzętu.

Producent Kenta Motokura ujawnił, że choć początkowe prace z wokselami trwały na Switch 1, to Switch 2 zapewnił optymalną implementację pomysłów. Reżyser Kazuya Takahashi podkreślił, że Switch 2 umożliwił płynniejszą interakcję ze zniszczalnym środowiskiem.

Wcześniej mówiłem o znaczeniu ciągłości destrukcji – to coś, co mogliśmy rozwinąć i zapewnić dłuższe, bardziej płynne doświadczenie rozgrywki właśnie dzięki możliwościom Nintendo Switch 2. Nowy sprzęt pozwolił nam stworzyć niezwykle zróżnicowane materiały i wprowadzić zmiany w otoczeniu na dużą skalę.

A ponieważ destrukcja stanowi kluczowy element rozgrywki, bardzo zależało nam na zachowaniu tego momentu, w którym gracz patrzy na fragment terenu i zastanawia się: czy mogę to zniszczyć? – to bardzo istotny moment zaskoczenia, który wywołuje silny efekt. I właśnie na Switchu 2 udało się to najlepiej zrealizować.