Dominant Spieces: Władcy Ziemi - wiemy, kiedy gra trafi do sklepów

Wydawca – Phalanx Polska – podzielił się dobrymi nowinami, które z pewnością ucieszą miłośników wymagających gier planszowych. Dominant Spieces: Władcy Ziemi trafi do sklepów już 31 stycznia. Wszyscy zainteresowani mogą złożyć zamówienia w formie pre-order.

W Dominant Spieces: Władcy Ziemi zawalczymy o przetrwanie

Dominant Spieces: Władcy Ziemi to gra strategiczna przeznaczona dla 2 do 4 graczy. Za sprawą settingu gracze przeniosą się do czasów sprzed epoki lodowcowej. Tytuł w abstrakcyjny sposób odtwarza ten krótki fragment dziejów naszej planety. Podczas zabawy pokierujemy jedną z sześciu głównych gromad zwierząt: ssaków, gadów, ptaków, płazów, pajęczaków oraz owadów. Na początku rozgrywki pomiędzy grupami zostanie zachowany balans, ale wraz z rozwojem wydarzeń rozpocznie się bezwzględna walka o dominację. W końcu przetrwają tylko najsilniejsi!



„Gracze będą dążyć do osiągnięcia dominacji na jak największym obszarze, mądrze wykorzystując swoje pionki akcji. Dominacja zostanie nagrodzona. Gracze będą również zmierzać do mnożenia i rozprzestrzeniania się ich zwierząt, co zapewni im punkty zwycięstwa. Pomogą im w tym takie akcje jak: zmiana warunków środowiska, specjacja, migracja i adaptacja” – czytamy w opisie gry umieszczonym na stronie wydawnictwa.



W trakcie zabawy każdy z graczy będzie musiał dołożyć starań, żeby zdominować pozostałe gatunki i zająć jak najwięcej kafelków terenu. Dzięki temu będziemy mogli skorzystać z potężnych efektów Kart Dominacji. Wszystko po to, by zdobyć największą ilość punktów zwycięstwa przed nadejściem epoki lodowcowej, co wyznacza koniec zabawy.