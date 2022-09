Dome Keeper – mamy kolejny hit? Liczba graczy w dniu premiery zaskakuje

Dome Keeper to propozycja od ekipy Bippinbits, o której już wkrótce może zrobić się naprawdę głośno. Wskazywać mogą na to wyniki, które gra osiąga w dniu premiery. Chwilkę po debiucie w tytuł zagrywa się ponad 6500 graczy, co jest całkiem przyzwoitym rezultatem. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem oraz kartą produktu na Steam.

Dome Keeper bardzo szybko zdobywa nowych graczy

Twórcom udało się zdobyć uwagę graczy, miejmy nadzieję, że równie długo ją utrzymają. Może się tak stać, gdyż gatunek temu sprzyja. Dome Keeper jest bowiem grą survivalową w typie roguelike, co przy dobrze zaprojektowanych mechanikach owocuje niezwykle wciągającą mieszanką.



Najważniejsze – wyróżnione przez wydawcę – cechy produkcji:

Kop: Drąż tunele pod swoją kopułą w poszukiwaniu drogocennych materiałów. Kontroluj czas – musisz wrócić do kopuły i przygotować się na kolejną falę. Jak głęboko zejdziesz tym razem? Jak dużo zabierzesz z powrotem?

Broń: Przejmuj kontrolę nad systemami obrony i odpieraj ataki kosmitów. Powietrzne i naziemne, powolne i szybkie – decyduj, kogo wyeliminować pierwszego, nim zniszczą twoją kopułę.

Rozwijaj: Wykorzystuj zebrane minerały, by zyskać dostęp do potężnych ulepszeń. Zwiększ siłę swojej broni, wzmocnij wiertło, popraw szybkość plecaka odrzutowego i pracuj nad kolejnymi usprawnieniami. Znajduj artefakty, które zwiększą twoją szansę na przetrwanie.