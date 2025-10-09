Doja Cat w konflikcie z Fortnite po żarcie o zabawce erotycznej: "Mówiłam im, żeby tego nie robili”

Współpraca Doja Cat z Fortnintem wywołała spory rozgłos, choć nie do końca taki jak się spodziewano.

Współpraca Doja Cat z Fortnite, jedna z najbardziej wyczekiwanych kolaboracji w historii gry, wystartowała z przytupem, ale szybko wywołała też kontrowersje. Wszystko przez niefortunny żart o zabawce erotycznej, który pojawił się na oficjalnym koncie Fortnite w serwisie X. Doja Cat i Fortnite w konflikcie Doja Cat dołączyła do uniwersum Fortnite jako główna bohaterka tegorocznego, halloweenowego wydarzenia “Fortnitemares 2025”. W oficjalnym opisie Epic Games możemy przeczytać:

Strach zyskuje nowe oblicze. Poznaj Matkę Cierni - Doja Cat, która przemienia Battle Royale w swoje nawiedzone królestwo i wprowadza chaos wraz z upiorną ekipą postaci. Od Jasona, przez Wednesday Addams, po Scooby-Doo i Ghostface’a, ikony grozy czekają. W ramach aktualizacji do gry trafiły nowe skórki, bronie i halloweenowe nagrody, a sama artystka miała poprowadzić premierową kampanię w social mediach Fortnite. Z okazji premiery Doja Cat “przejęła” oficjalne konto Fortnite na X, publikując żartobliwe posty w swoim stylu. Jednak wkrótce po starcie pojawił się tweet podpisany jako Doja, w którym napisano: Mother of rose toys. Wpis szybko wywołał falę zdziwienia, ponieważ Rose Toy to popularna nazwa dla… wibratora w kształcie róży. Doja Cat natychmiast odcięła się od wpisu, reagując z własnego konta: “Mówiłam im, żeby tego nie publikowali. To nawet nie byłam ja. Wczoraj powiedziałam: “Nie wrzucajcie tego”. Ktoś powinien zapukać do kabiny w siedzibie Fortnite. Teraz tweetują o zabawkach erotycznych i udają, że ja to napisałam.

GramTV przedstawia:

Na zarzuty, że artystka próbuje się wybielić, ta odpowiedziała: Nie pisałabym czegoś takiego do grupy dzieci. Wkrótce po wymianie zdań oryginalny tweet i wszystkie odpowiedzi Doji zostały usunięte, ale jak zawsze internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu rozmowy. Choć incydent wzbudził niemałe zamieszanie, wszystko wskazuje na to, że sprawa została szybko wyjaśniona. Doja Cat opublikowała później wpis, w którym napisała, że zamierza spędzić cały dzień grając w swoje wydarzenie Fortnite, dodając, że “to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła.” Wokalistka ogłosiła również światową trasę koncertową na 2026 rok, która ma promować jej ostatnie wydawnictwo. Wczytywanie ramki mediów.