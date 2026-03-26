Dodatek do S.T.A.L.K.E.R. 2 zapowiedziany. Jaka jest cena nadziei?

Maciej Petryszyn
2026/03/26 18:30
Miał być, miał być i wreszcie jest! Ukraińskie studio GSC Game World oficjalnie zapowiedziało pierwsze duże rozszerzenie do swojego hitu z 2024 roku.

Panie i Panowie, oto S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, czyli dodatek do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ten ukaże się latem 2026 roku na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC, aczkolwiek z uwagi na premierę podstawki na PlayStation 5 byłoby dziwne, gdyby DLC nie zostało wydane również i tam. Co dostaniemy? Nową kampanię fabularną skupioną wokół konfliktu Powinności i Wolności.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

Nadchodzi S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, dodatek do Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope to pierwszy duży dodatek do Strefy, który zadebiutuje latem 2026 roku na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC jako tytuł z funkcją Xbox Play Anywhere.

Weź udział w rozbudowanej kampanii fabularnej, która koncentruje się wokół konfliktu między dwiema kultowymi frakcjami – Powinnością i Wolnością – a jej ukończenie może zająć dziesiątki godzin. Odwiedź regiony Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu oraz Żelaznego Lasu, staw czoła nowym zagrożeniom, wypróbuj nowe rodzaje broni i odkryj tajemnice, które do tej pory pozostawały ukryte przed ludzkością.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

bartek321
Dzisiaj 18:47
koNraDM4 napisał:

A Limańsk dalej nie ruszany widzę

W kolejnym dlc pewnie Limańsk będzie 

koNraDM4
Dzisiaj 18:37

A Limańsk dalej nie ruszany widzę




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112