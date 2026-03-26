Dodatek do S.T.A.L.K.E.R. 2 zapowiedziany. Jaka jest cena nadziei?

Panie i Panowie, oto S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, czyli dodatek do S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ten ukaże się latem 2026 roku na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC, aczkolwiek z uwagi na premierę podstawki na PlayStation 5 byłoby dziwne, gdyby DLC nie zostało wydane również i tam. Co dostaniemy? Nową kampanię fabularną skupioną wokół konfliktu Powinności i Wolności.

Weź udział w rozbudowanej kampanii fabularnej, która koncentruje się wokół konfliktu między dwiema kultowymi frakcjami – Powinnością i Wolnością – a jej ukończenie może zająć dziesiątki godzin. Odwiedź regiony Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu oraz Żelaznego Lasu, staw czoła nowym zagrożeniom, wypróbuj nowe rodzaje broni i odkryj tajemnice, które do tej pory pozostawały ukryte przed ludzkością.