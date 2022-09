Doceniony visual novel wkrótce otrzyma sequel

Mowa tutaj o Butterfly Soup. I nie, nie jestem zdziwiony, że nigdy wcześniej nie słyszeliście o tej produkcji. Naszą uwagę na ten tytuł zwróciła redakcja portalu pcgamer.com, która w swoim plebiscycie wybrała tę grę, jako najlepszy visual novel 2017 roku. Czy słusznie? O tym możecie bez problemu przekonać się sami. Autorka - Brianna Lei - udostępnia swoje dzieło za darmo i co ciekawe, jest ono dostępne w języku polskim. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Ciekawi mnie, czy wśród polskich graczy znajdą się fani Butterfly Soup

Butterfly Soup 2 powinno ukazać się na rynku 29 października, chociaż sama autorka wskazuje, że gra nie jest jeszcze w pełni ukończona. Wydarzenia przedstawione w sequelu będą działy się kilka miesięcy po akcji z pierwszej części gry. Jak wynika z opisu, Butterfly Soup 2 zabierze nas na około trzygodzinną przygodę, w której powrócą bohaterowie znani z poprzedniej odsłony. Produkcja sprzedawana będzie w systemie - pay what you want.



Jak mówi sama autorka, Butterfly Soup to romantyczna opowieść o czterech nastolatkach o azjatyckim i amerykańskim pochodzeniu, reprezentujących mniejszości LGBT+. Dużą rolę w fabule pełni również sport, a konkretnie baseball.