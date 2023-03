Docenione The Last Spell już dostępne w pełnej wersji

The Last Spell to propozycja od studia Ishtar Games. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od czerwca 2021 roku była dostępna w ramach usługi Early Access. Twórcy oraz wydawca – The Arcade Crew – z dumą ogłosili, że produkcja zadebiutowała w wersji 1.0. Z tej okazji przygotowali również specjalny trailer.

The Last Spell przyciąga fanów gatunku roguelike

The Last Spell już podczas pobytu we wczesnym dostępie zbierało bardzo dobre oceny. Wyłącznie na Steam gra doczekała się 6,5 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że możemy mieć tutaj do czynienia z jednym z najciekawszych indyków 2023 roku.



„Trwająca wiele dziesięcioleci wojna doprowadziła krainę do ruiny. W rozpaczliwej próbie zakończenia walk magowie wywołali ogromny Kataklizm, w wyniku którego potężne kule czystej magii zniszczyły niemal wszystko i pojawiła się dziwna, purpurowa mgła” – czytamy w opisie gry na Steam.



The Last Spell to taktyczna gra RPG, w której istotną rolę odgrywają mechaniki typowe dla gatunku roguelike. W trakcie zabawy wcielamy się w rolę obrońcy miasta, który postara się ochronić je przed nadciągającymi hordami potworów. Za dnia będziemy przygotowywać swoich bohaterów oraz twierdzę, nocą musimy mierzyć się z kolejnymi falami przeciwników. Ten cykl będzie powtarzany do momentu, w którym magiczna pieczęć zostanie złamana, co w praktyce oznacza nasze zwycięstwo.



Na koniec przypomnijmy, że The Last Spell jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.