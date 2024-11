Gracze oceniają STALKER 2: Heart of Chornobyl na Steam. Gra przyciągnęła tłumy na premierę

Dziś informowaliśmy już o pierwszych recenzjach STALKER 2: Heart of Chornobyl , którymi podzielili się dziennikarze z całego świata. Grę oceniają też użytkownicy Steama, a odbiór na platformie jest obecnie „bardzo pozytywny”. Ponadto produkcja przyciągnęła tłumy zainteresowanych.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – głosi opis gry.

To jednak nie koniec wieści związanych z tytułem od GSC Game World. Użytkownicy Steama dzielą się już bowiem swoimi wrażeniami, a obecnie odbiór na platformie klasyfikowany jest jako „bardzo pozytywny” – 81% z ponad 9 tysięcy recenzji zachwala tytuł. Sporo osób zaznacza, że gra wygląda świetnie pod kątem wizualnym, jest klimatyczna, jednak wymaga optymalizacji. Nie brakuje głosów podkreślających, że gra boryka się z problemami technicznymi, ale zapowiada się obiecująco.

Na rynek zawitał już STALKER 2: Heart of Chornobyl. Gra cieszy się niemałym zainteresowaniem – według statystyk serwisu SteamDB w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 113 tysięcy osób. Wynikiem postanowili również pochwalić się twórcy za pośrednictwem mediów społecznościowych, równocześnie dziękując graczom. Warto pamiętać, że weekend dopiero nadchodzi, więc rezultat może się jeszcze zmienić.

Przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała wczoraj – 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.

Wczytywanie ramki mediów.