Pierwsze recenzje STALKER 2: Heart of Chornobyl. Nie brakuje pochwał, ale i zastrzeżeń

STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił wczoraj na rynek. W związku z tym wydarzeniem, w sieci znalazły się już pierwsze recenzje od dziennikarzy z całego świata. Jak wskazuje serwis Metacritic , średnia ocen wynosi obecnie 74/100 na PC (na podstawie 52 opinii) i 81/100 na Xbox Series X (na podstawie 17 opinii).

Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się między innymi efekty wizualne, bogatą historię czy masę zawartości . Według niektórych otwarty świat gry zamieszkany jest przez wiarygodnych NPC-ów, którzy ożywiają Strefę, a sama rozgrywka jest satysfakcjonująca i wymagająca. Pochwały zbiera również atmosfera gry, nieustanne wyzwania czy interesujące pomysły narracyjne.

Choć STALKER 2: Heart of Chornobyl zbiera sporo pochwał, nie brakuje głosów krytyki. Uwagę zwracać mają przede wszystkim techniczne usterki, błędy graficzne czy zła optymalizacja. Wielu recenzentów podkreśla jednak, że mimo problemów z wydajnością, gra zapowiada się niezwykle obiecująco. Jak przekazał redaktor GamesRadar+, „niestety, z powodu litanii błędów, jest to najlepsza gra, w którą nie powinieneś teraz grać”.

Recenzje STALKER 2: Heart of Chornobyl

Hardcore Gamer – 10/10

The Games Machine – 9/10

Game Rant – 9/10

PC Gamer – 8,3/10

Gamereactor UK – 8/10

VideoGamer – 8/10

VG247 – 8/10

Shacknews – 8/10

Twinfinite – 8/10

Gram.pl – 7,5/10

Checkpoint Gaming – 7/10

MGG – 7/10

DualShockers – 7/10

PC Games – 7/10

CGMagazine – 6/10

TheGamer – 6/10

GamesRadar+ – 6/10

VGC – 4/10

Digital Trends – 4/10

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – głosi opis gry.

Przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała wczoraj – 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.