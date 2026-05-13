Dobra oferta procesora na stronie Newegg

Newegg oferuje obecnie procesor AMD Ryzen 7 9800X3D w cenie 439,99 USD przed zastosowaniem kodu promocyjnego.
Zniżka o 80 USD i zasilacz w prezencie, czyli zachęcanie do budowania PC się rozkręca.
Zniżka o 80 USD i zasilacz w prezencie, czyli zachęcanie do budowania PC się rozkręca.
Newegg oferuje obecnie procesor AMD Ryzen 7 9800X3D w cenie 439,99 USD przed zastosowaniem kodu promocyjnego.
Oferta obejmuje zniżkę w wysokości 20 USD z kodem „SSF6798”, co obniża finalną cenę zamówienia do 419,99 USD. Łącznie jest to zniżka o aż 80 USD bez wliczania do tego darmowego prezentu.
Bundle zawiera bowiem jeszcze zasilacz półmodularny Corsair CX750M 750W. Newegg szacuje wartość tego dodatku do oferty na 59 do 64,99 USD, gdyby był kupowany oddzielnie.
Nie jest to najniższa cena, jaką widzieliśmy za model Ryzen 7 9800X3D, ale z całą pewnością jest jedną z korzystniejszych ofert w ostatnim czasie, jeśli ktoś teraz decyduje się na budowanie PC.
No właśnie, jeśli...
Obecne systemy śledzenia cen wskazują cenę na Amazonie na poziomie 439,99 USD, podczas gdy Newegg oferuje procesor za 419,99 USD z tym samym kodem promocyjnym.
Ryzen 7 9800X3D zadebiutował w cenie 479 USD. Jest to 8-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor desktopowy oparty na architekturze Zen 5 dla gniazda AM5, który miał zastąpić udanego 7800X3D.
Firma podaje maksymalne taktowanie boost na poziomie 5,2 GHz, 96 MB pamięci podręcznej L3, 8 MB pamięci L2, wsparcie dla DDR5-5600 oraz TDP wynoszące 120W.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!