Dobra oferta procesora na stronie Newegg

Zniżka o 80 USD i zasilacz w prezencie, czyli zachęcanie do budowania PC się rozkręca.

Oferta obejmuje zniżkę w wysokości 20 USD z kodem „SSF6798”, co obniża finalną cenę zamówienia do 419,99 USD. Łącznie jest to zniżka o aż 80 USD bez wliczania do tego darmowego prezentu.

Bundle zawiera bowiem jeszcze zasilacz półmodularny Corsair CX750M 750W. Newegg szacuje wartość tego dodatku do oferty na 59 do 64,99 USD, gdyby był kupowany oddzielnie.

Nie jest to najniższa cena, jaką widzieliśmy za model Ryzen 7 9800X3D, ale z całą pewnością jest jedną z korzystniejszych ofert w ostatnim czasie, jeśli ktoś teraz decyduje się na budowanie PC.