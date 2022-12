Do Xbox Game Pass trafi wkrótce kolejny głośny tytuł? Fani nie mają wątpliwości

Niewykluczone, że już dziś po południu Microsoft ujawni, jakie gry trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie grudnia. Tymczasem oficjalny profil usługi amerykańskiej firmy na portalu społecznościowym Twitter zaprosił graczy do zabawy, w której zadaniem użytkowników było odgadnięcie tytułu jednej z produkcji, zmierzającej najwyraźniej do biblioteki wspomnianego abonamentu. Początkowo wyzwanie było zbyt trudne, ale po małej podpowiedzi większość fanów nie miała problemów z odpowiedzią.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga trafi niebawem do Xbox Game Pass?

Zdaniem wielu osób rozwiązaniem zagadki jest LEGO Star Wars, a spora część użytkowników jest przekonana, że do Xbox Game Pass w najbliższym czasie trafi najnowsza produkcja ze wspomnianej serii, czyli LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Z pewnością z takiego obrotu spraw byliby zadowoleni zarówno miłośnicy gier LEGO, jak i fani Gwiezdnych wojen. Na oficjalne potwierdzenie tych przypuszczeń musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, istnieje prawdopodobieństwo, że już dziś po południu Microsoft przedstawi ofertę Xbox Game Pass na nadchodzącego tygodnie. Warto dodać, że od jakiegoś czasu wiadomo, że w pierwszej połowie grudnia abonenci amerykańskiej firmy będą mieli okazję zapoznać się z dwiema kolejnymi premierowymi produkcjami w postaci Hello Neighbor 2 oraz High on Life.