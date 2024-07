Do The Elder Scrolls V: Skyrim zmierza ogromna modyfikacja. Graczy czeka 60 godzin zabawy

W kwietniu do sieci trafił materiał prezentujący The Elder Scrolls V: Skyrim na silniku Unreal Engine 5 . Choć właśnie tak mogłoby wyglądać The Elder Scrolls VI, Bethesda nie przekazała ostatnio nowych informacji w temacie kolejnej odsłony serii. Tymczasem do wspomnianego Skyrima zmierza ogromna modyfikacja, która przynieść ma miłośnikom produkcji nawet 60 godzin zabawy.

Modyfikacja Lordbound do The Elder Scrolls V: Skyrim zapewni 60 godzin rozgrywki

Do sieci trafił właśnie nowy materiał prezentujący Lordbound – modyfikację do The Elder Scrolls V: Skyrim. Jak dowiadujemy się ze zwiastuna, przybliżony termin premiery moda o „wielkości DLC” to marzec 2025 roku. W ramach Lordbound udamy się do doliny Druadach i wyruszymy na epicką przygodę.

Modyfikacja wprowadzi nowy region, który ma być większy od Solstheim. W krainie czekać ma ponad 40 zadań do wykonania czy 50 nowych lochów, a także nowe wydarzenia i aktywności. Całość ma zapewnić 60 godzin zabawy, a gracze mogą liczyć na nowe bronie, zaklęcia i przedmioty.