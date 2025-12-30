Do Richard Burns Rally trafi odcinek specjalny z Rajdu Wisły. Czekaliśmy na to ponad 20 lat

Trwają prace nad oesem Dobka-Partecznik, czyli nad odcinkiem specjalnym Rajdu Wisły, który trafi do Richard Burns Rally.

Symulator Richard Burns Rally w przyszłości wzbogaci się o kolejny realistyczny odcinek specjalny. Do gry ma trafić oes Dobka-Partecznik znany z Rajdu Wisły, który był areną rywalizacji podczas tegorocznej edycji tej imprezy. Polski odcinek w Richard Burns Rally W sieci pojawił się materiał wideo prezentujący pierwszą zajawkę polskiej trasy przenoszonej do wirtualnego świata Richard Burns Rally. Odcinek Dobka-Partecznik słynie z dużej różnicy wysokości, wymagającego profilu oraz zmiennej nawierzchni, co czyni go szczególnie trudnym dla zawodników w realnym rajdzie. Póki co, prace nad trasą wciąż trwają, jednak pierwsze ujęcia z popularnego symulatora Richard Burns Rally, pozwalają patrzeć na projekt z dużym optymizmem. Autor zapowiada, że najwcześniejszy możliwy termin udostępnienia oesu to jesień 2026 roku.

Obecnie w symulatorze Richard Burns Rally dostępnych jest już 21 odcinków specjalnych zlokalizowanych w Polsce. Gracze mogą rywalizować między innymi na trasach znanych z Rajdu Świdnickiego, takich jak Walim-Rościszów, Wolibórz-Jodłownik lub Złoty Las-Witoszów. W wirtualnym kalendarzu nie brakuje także odcinków z Rajdu Polski, z bazą w Mikołajkach, co sprawia, że polscy kibice i simracerzy mają wyjątkowo szeroki wybór rodzimych tras. Mimo wszystko brakowało tego wymagającego oesu dlatego kibicujmy, aby projekt się udał.

GramTV przedstawia:

Richard Burns Rally to legendarny symulator rajdowy wydany w 2004 roku, nazwany na cześć Richarda Burnsa, mistrza świata WRC z 2001 roku. Gra do dziś uchodzi za najbardziej realistyczny symulator rajdowy, jeśli chodzi o fizykę jazdy, model prowadzenia samochodu oraz odwzorowanie warunków drogowych. Choć oficjalne wsparcie producenta zakończyło się wiele lat temu, Richard Burns Rally żyje dzięki ogromnej społeczności modderskiej, która tworzy nowe odcinki specjalne oparte na prawdziwych trasach, samochody z różnych epok rajdowych, zaawansowane modele fizyki i pogody oraz internetowe ligi i mistrzostwa. Dla wielu zawodników esportowych oraz prawdziwych rajdowców, Richard Burns Rally pozostaje najlepszym narzędziem treningowym, a poziom trudności gry sprawia, że jest ona przeznaczona głównie dla najbardziej zaawansowanych fanów motorsportu.