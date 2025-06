Do RaceRoom zmierza sporo nowości. Nowy tor i samochody wkrótce trafią do gry

BMW M Hybrid V8 LMDh Hypercar już wkrótce pojawi się w grze RaceRoom Racing Experience. Studio KW Studios oficjalnie zapowiedziało, że ten nowoczesny prototyp klasy LMDh, znany z udziału w mistrzostwach świata WEC oraz amerykańskiej serii IMSA, trafi wkrótce do gry. Na razie nie podano konkretnej daty premiery, ale więcej informacji poznamy już 19 czerwca podczas kolejnego odcinka Gridtalk na oficjalnym kanale YouTube RaceRoom.

RaceRoom Racing Experience to darmowa gra wyścigowa na PC, charakteryzująca się symulacyjnym modelem jazdy. Gra oferuje licencjonowane serie wyścigowe, jak DTM, WTCR czy ADAC GT Masters, a także realistycznie odwzorowane tory i samochody. Tych wkrótce pojawi się więcej dzięki najnowszym aktualizacjom.

RaceRoom to nie tylko nowoczesność. Po premierze pierwszej paczki aut klasy Super Touring z lat 90. (w listopadzie 2024), nadchodzi kolejna porcja klasyków w postaci Alfy Romeo 156 oraz Opla Vectry. Te dwa kultowe modele dołączą do znanych już Audi A4, BMW Serii 3 E36, Hondy Accord oraz Volvo 850 i S40. Auta zostały właśnie oficjalnie ujawnione po wcześniejszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, wraz z sugestią nadchodzącej esportowej serii wyścigowej.

BMW M Hybrid V8 zadebiutowało w klasie GTP IMSA w 2023 roku. Napędzany silnikiem V8 wywodzącym się z projektu DTM, samochód ma już na koncie dwa zwycięstwa: w 6h Watkins Glen (2023) oraz w wyścigu IMSA Battle of the Bricks na torze Indianapolis (2024). Choć jeszcze nie triumfował na arenie światowej, jego obecność w symulatorze to duże wydarzenie . Pojazd dołączy do wcześniej zapowiedzianego Lamborghini SC63 LMDh, tworząc fundament pod nową klasę Hypercar w RaceRoom. Interesujące będzie to, jak gra poradzi sobie z implementacją złożonych systemów hybrydowych BMW, szczególnie w kontekście trudności, jakie miał z tym np. iRacing.

W grze pojawią się również malowania prywatnych zespołów oraz opcje z serii STCC (Szwecja). Dodatkowo, do dyspozycji graczy są już tory idealnie pasujące do klasy Super Touring, m.in. Norisring i Hockenheimring Classic. Data premiery? Póki co wiadomo tylko, że planowana jest na drugi kwartał 2025 roku. Szczegóły także poznamy 19 czerwca w programie Gridtalk.

KW Studios zaserwowało jeszcze jedną niespodziankę. Do RaceRoom zawita tor uliczny Singen (Alemannenring), znany z występów serii DTM w latach 1991–1995. Po pokazaniu nowych Super Tourerów oraz BMW M Hybrid V8, studio podgrzało atmosferę czterema teaserowymi obrazami przedstawiającymi kultowy niemiecki obiekt. Singen, przypominający Norisring, słynął z ostrych zakrętów pod kątem prostym oraz nierównej nawierzchni, co zapewniało emocjonujące widowisko. Na torze triumfowali tacy kierowcy jak Frank Biela, Nicola Larini czy Bernd Schneider. To właśnie tutaj miało miejsce słynne "zemszczenie się" Alessandro Nanniniego zakończone spektakularną kraksą.

RaceRoom kontynuuje swoją misję odwzorowywania zapomnianych torów z ery klasycznego DTM. Wcześniej dodano już takie lokalizacje jak Fliegerhorst Diepholz czy AVUS, które świetnie współgrają z takimi autami jak Opel Calibra V6 4x4, Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI czy Mercedes C-Klasse.

Wygląda na to, że prace trwają z pełną mocą i jest na co czekać. Rozgrzewajcie kierownice!