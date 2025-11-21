Zaloguj się lub Zarejestruj

Do Path of Exile 2 zmierza najbardziej oczekiwana klasa. Premiera już w grudniu

Radosław Krajewski
2025/11/21 10:40
Klimatyczna zapowiedź prezentuje bohatera.

Choć na premierę Path of Exile 2 w pełnej wersji nie ma najmniejszych szans jeszcze w tym roku, twórcy z Grinding Gear Games nie przestają rozwijać swojej produkcji. Już w przyszłym miesiącu gracze doczekają się jednej z najbardziej wyczekiwanych nowości. Do dostępny już klas trafi druid, o którego fani proszą od początku wczesnego dostępu.

Path of Exile 2

Path of Exile 2 – aktualizacja The Last of the Druids wprowadzi nową, oczekiwaną klasę

Aktualizacja zatytułowana The Last of the Druids zadebiutuje 12 grudnia. Druid stanie ramię w ramię z pozostałymi ośmioma klasami i zaoferuje zestaw nowych umiejętności dostępnych dla wszystkich postaci. Jego wyjątkowość polega jednak na tym, że tylko przedstawiciele tej klasy będą mogli na bieżąco zmieniać formę w potężnego niedźwiedzia oraz inne zwierzęta.

Druid został pierwotnie zaprezentowany dwa lata temu w materiale pokazowym i od tego czasu zniknął z radarów. Nie trafił do gry w momencie startu wczesnego dostępu i ostatecznie opuścił także poprzednią dużą łatkę. Teraz wygląda na to, że zespół jest w pełni gotowy, aby wypuścić tę klasę do świata gry.

W starej prezentacji można było obejrzeć, jak twórcy wyobrażają sobie druida. W ludzkiej postaci gracz wzbudza pioruny z nieba oraz wydobywa lawę spod ziemi. Po transformacji w niedźwiedzia zamienia się natomiast w niszczycielską siłę, która rozgniata całe grupy potworów. Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło i twórcy mają zaprezentować nowe formy oraz rozwinięty arsenał zdolności.

GramTV przedstawia:

Premiera ostatniej dużej aktualizacji pokazała, że studio chętnie otwiera drzwi dla nowych graczy. W najbliższy weekend Path of Exile 2 ponownie będzie dostępne za darmo i każdy będzie mógł sprawdzić kampanię, która zawiera już cztery akty. Wędrówka przez pustynne krainy wypełnione czaszkami wielkimi jak góry, walka z kreatywnymi bossami oraz zabawa efektownymi umiejętnościami mogą przyciągnąć nawet najbardziej wymagających fanów gatunku.

Pełną listę atrakcji, jakie pojawią się w The Last of the Druids, poznamy 4 grudnia. Grinding Gear Games zapowiada między innymi przebudowę endgame, tak aby po zakończeniu kampanii czekało jeszcze więcej wyzwań.

Path of Exile 2: The Last of the Druids ukaże się 12 grudnia o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/after-missing-the-last-few-updates-path-of-exile-2s-new-druid-class-is-finally-ready-to-play-in-its-next-update/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:22
dariuszp napisał:

W ogóle się dziwie że tak późno bo pamiętam wczesne prezentacje PoE pokazywały właśnie Druida. 

Jedna z rzeczy o których mówili i która rzuciła się w oczy. Jeżeli np. stoisz na dwóch nogach z jakiegoś powodu to slam odpala się szybciej. Bo jeżeli opadłeś na cztery to najpierw musi się podnieść.

Tego typu drobiazgi to powód dla którego PoE 2 jest takie fajne. 

W ogóle chciałbym zobaczyć grę ze świata Warhammer 40k zrobioną na poziomie POE2. Inquisitor Martyr zbytnio wzorował się na Diablo. Więc ataki wymagają byś się zatrzymał. A chodzenie podczas strzelania to nie po prostu standardowy element gry tylko umiejętność. 

Nie obraziłbym się za dobrą grę h&s (or shoot w tym przypadku :P) ze świata WH40k. Martyr miał dla mnie gigantyczną wadę, że tryb kanapowy był mocno ograniczony. We wszystkie tego typu gry gram z żoną, także ten element jest dla mnie ważny.

Od Poe2 na razie się odbiłem. Może spróbuję jeszcze raz w grudniu, ale ich ui jest dość męczące do gry na konsoli i jak masz spędzić z grą wiele godzin, to jest to dość istotny element. Dochodzą takie kwiatki, jak to, że ze sklepi może na raz korzystać tylko jedna osoba. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:59
Silverburg napisał:

Nawet nieco podobny do druida z D4 (pod względem stylu gry), tylko jakby slimfast wrzucił :D

W ogóle się dziwie że tak późno bo pamiętam wczesne prezentacje PoE pokazywały właśnie Druida. 

Jedna z rzeczy o których mówili i która rzuciła się w oczy. Jeżeli np. stoisz na dwóch nogach z jakiegoś powodu to slam odpala się szybciej. Bo jeżeli opadłeś na cztery to najpierw musi się podnieść.

Tego typu drobiazgi to powód dla którego PoE 2 jest takie fajne. 

W ogóle chciałbym zobaczyć grę ze świata Warhammer 40k zrobioną na poziomie POE2. Inquisitor Martyr zbytnio wzorował się na Diablo. Więc ataki wymagają byś się zatrzymał. A chodzenie podczas strzelania to nie po prostu standardowy element gry tylko umiejętność. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:53

Nawet nieco podobny do druida z D4 (pod względem stylu gry), tylko jakby slimfast wrzucił :D




