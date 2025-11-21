Do Path of Exile 2 zmierza najbardziej oczekiwana klasa. Premiera już w grudniu

Klimatyczna zapowiedź prezentuje bohatera.

Choć na premierę Path of Exile 2 w pełnej wersji nie ma najmniejszych szans jeszcze w tym roku, twórcy z Grinding Gear Games nie przestają rozwijać swojej produkcji. Już w przyszłym miesiącu gracze doczekają się jednej z najbardziej wyczekiwanych nowości. Do dostępny już klas trafi druid, o którego fani proszą od początku wczesnego dostępu. Path of Exile 2 – aktualizacja The Last of the Druids wprowadzi nową, oczekiwaną klasę Aktualizacja zatytułowana The Last of the Druids zadebiutuje 12 grudnia. Druid stanie ramię w ramię z pozostałymi ośmioma klasami i zaoferuje zestaw nowych umiejętności dostępnych dla wszystkich postaci. Jego wyjątkowość polega jednak na tym, że tylko przedstawiciele tej klasy będą mogli na bieżąco zmieniać formę w potężnego niedźwiedzia oraz inne zwierzęta.

Druid został pierwotnie zaprezentowany dwa lata temu w materiale pokazowym i od tego czasu zniknął z radarów. Nie trafił do gry w momencie startu wczesnego dostępu i ostatecznie opuścił także poprzednią dużą łatkę. Teraz wygląda na to, że zespół jest w pełni gotowy, aby wypuścić tę klasę do świata gry. W starej prezentacji można było obejrzeć, jak twórcy wyobrażają sobie druida. W ludzkiej postaci gracz wzbudza pioruny z nieba oraz wydobywa lawę spod ziemi. Po transformacji w niedźwiedzia zamienia się natomiast w niszczycielską siłę, która rozgniata całe grupy potworów. Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło i twórcy mają zaprezentować nowe formy oraz rozwinięty arsenał zdolności.

GramTV przedstawia:

Premiera ostatniej dużej aktualizacji pokazała, że studio chętnie otwiera drzwi dla nowych graczy. W najbliższy weekend Path of Exile 2 ponownie będzie dostępne za darmo i każdy będzie mógł sprawdzić kampanię, która zawiera już cztery akty. Wędrówka przez pustynne krainy wypełnione czaszkami wielkimi jak góry, walka z kreatywnymi bossami oraz zabawa efektownymi umiejętnościami mogą przyciągnąć nawet najbardziej wymagających fanów gatunku. Pełną listę atrakcji, jakie pojawią się w The Last of the Druids, poznamy 4 grudnia. Grinding Gear Games zapowiada między innymi przebudowę endgame, tak aby po zakończeniu kampanii czekało jeszcze więcej wyzwań. Path of Exile 2: The Last of the Druids ukaże się 12 grudnia o godzinie 20:00 czasu polskiego.

