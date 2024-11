Do obsady serialu Fallout dołącza bardzo znane nazwisko. „Szalonego geniusza” zagra Macaulay Culkin

Jak bowiem donosi serwis Deadline, w serialu Fallout zagra Macaulay Culkin. Aktor ma wcielić się w rolę „szalonego geniusza” i obecnie są to jedynie informacje, jakie zostały przekazane. Culkin dołączy do obsady, w której znajduje się: Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan czy Xelia Mendes- Jones.

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. 200 lat po apokalipsie spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię. Odkrywanie Pustkowia ją zaskakuje. – czytamy w opisie serialu na platformie Prime Video.