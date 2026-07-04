40 lat później to wciąż jedno z najdziwniejszych science fiction w historii. Ta gra zasługuje na drugą szansę

Dziś Square Enix kojarzy się przede wszystkim z seriami Final Fantasy, Dragon Quest czy Kingdom Hearts. Mało kto pamięta jednak, że jeszcze w latach 80. studio tworzyło znacznie bardziej eksperymentalne produkcje. Dokładnie 40 lat temu, na początku lipca 1986 roku, w Japonii zadebiutowała Alpha – jedna z najbardziej nietypowych gier w historii firmy.

Alpha – zapomniane science fiction, które wyprzedziło swoje czasy

Alpha ukazała się wyłącznie na japońskich komputerach osobistych i dziś uznawana jest za jednego z prekursorów gatunku visual novel. Gracze kierowali losami młodej kobiety o imieniu Chris, cierpiącej na amnezję, podejmując decyzje za pomocą tekstowych komend. Jak na połowę lat 80. produkcja imponowała również wykorzystaniem ilustracji, prostych animacji oraz muzyki, dzięki czemu była znacznie bardziej filmowa od wielu ówczesnych gier tekstowych.