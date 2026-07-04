40 lat później to wciąż jedno z najdziwniejszych science fiction w historii. Ta gra zasługuje na drugą szansę

Na długo przed sukcesami serii Final Fantasy japońskie studio eksperymentowało z nietypowymi pomysłami.
Dziś Square Enix kojarzy się przede wszystkim z seriami Final Fantasy, Dragon Quest czy Kingdom Hearts. Mało kto pamięta jednak, że jeszcze w latach 80. studio tworzyło znacznie bardziej eksperymentalne produkcje. Dokładnie 40 lat temu, na początku lipca 1986 roku, w Japonii zadebiutowała Alpha – jedna z najbardziej nietypowych gier w historii firmy.
Alpha – zapomniane science fiction, które wyprzedziło swoje czasy
Alpha ukazała się wyłącznie na japońskich komputerach osobistych i dziś uznawana jest za jednego z prekursorów gatunku visual novel. Gracze kierowali losami młodej kobiety o imieniu Chris, cierpiącej na amnezję, podejmując decyzje za pomocą tekstowych komend. Jak na połowę lat 80. produkcja imponowała również wykorzystaniem ilustracji, prostych animacji oraz muzyki, dzięki czemu była znacznie bardziej filmowa od wielu ówczesnych gier tekstowych.
Największe zaskoczenie kryło się jednak w samej historii. Początkowo Alpha sprawiała wrażenie klasycznej opowieści science fiction, ale z czasem przeradzała się w znacznie bardziej psychologiczną i moralnie niejednoznaczną historię. Twórcy nie unikali także kontrowersyjnych motywów, w tym erotyki czy scen, które z dzisiejszej perspektywy mogłyby wzbudzić spore dyskusje.
GramTV przedstawia:
Jednocześnie wiele elementów fabuły zestarzało się zaskakująco dobrze. Moralne wybory, konflikt pomiędzy autorytarną władzą i rebeliantami czy ambitne podejście do science fiction sprawiają, że niektórzy dostrzegają w Alpha pomysły, które wiele lat później rozwinęły takie produkcje jak NieR: Automata. Gra pozostaje również ważnym elementem historii gatunku visual novel, który w XXI wieku przeżył renesans za sprawą serii Ace Attorney czy Doki Doki Literature Club!
Coraz częściej pojawiają się też głosy, że Square Enix mogłoby wrócić do tej zapomnianej marki. Historia Chris bez większego problemu mogłaby zostać przeniesiona do współczesnej gry RPG lub nowoczesnej visual novel, zachowując swoje science fiction i moralne dylematy, a jednocześnie dostosowując najbardziej kontrowersyjne elementy do współczesnych standardów. Byłaby to również okazja, by przypomnieć graczom jeden z najbardziej odważnych i jednocześnie najmniej znanych rozdziałów w historii studia.
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