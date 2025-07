Do Assetto Corsa EVO trafi pierwszy samochód klasy GT4. Nadciąga Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport i inne nowości

Samochodem, który trafi do Assetto Corsa EVO wraz z nową aktualizacją, jest Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, dobrze znanym graczom z wcześniejszego Assetto Corsa Competizione. Samochód wyposażono w centralnie umieszczony silnik typu bokser o pojemności 3.8 litra, współpracujący z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową PDK. Choć w rzeczywistości istnieje również mocniejsza wersja RS Clubsport używana w seriach markowych, to akurat ta konkretna nie pojawi się (przynajmniej na razie) w EVO.

Już wkrótce Assetto Corsa EVO, będąca najnowszą odsłoną realistycznego symulatora wyścigowego, otrzyma kolejną dużą aktualizację oznaczoną numerem 0.3. Wraz z patchem do gry trafi pierwszy samochód wyścigowy klasy GT4, co z pewnością ucieszy fanów torowej rywalizacji.

Wraz z Caymanem GT4 do gry zawitają również inne nowości, w tym:

Co równie istotne, aktualizacja 0.3 wprowadzi pierwszą wersję trybu wieloosobowego online, oznaczoną roboczo jako “Step 1”. To ważny krok w rozwoju gry, która od momentu wejścia we wczesny dostęp skupiała się głównie na rozgrywce jednoosobowej. Dodatkowo deweloperzy zapowiadają ulepszenie modelu opon, poprawę wydajności SI, lepsze wsparcie dla VR oraz nowe wydarzenia specjalne.

Dokładna data premiery aktualizacji 0.3 nie została jeszcze ujawniona, ale według zapowiedzi powinna pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. Gracze już teraz mogą szykować się na sporą dawkę nowości i znaczące kroki w rozwoju Assetto Corsa EVO jako pełnoprawnego symulatora torowego.