Długowieczność Skyrima zaskoczyła nawet twórców z Bethesdy. „Rok później inna gra powinna ją przyćmić”

Jestem tym wiecznie zaskoczony. Z całym prawdopodobieństwem, rok później jakaś inna gra powinna ją przyćmić – przyznał Nesmith.

Grubo ponad dekadę po premierze piątej odsłony The Elder Scrolls, produkcja Bethesdy utrzymuje swoją wysoką popularność, a jej otwarty świat wciąż przyciąga rzesze graczy. Weteran Bethesdy, Bruce Nesmith, który współtworzył Skyrima, przyznaje, że sam nie spodziewał się, że gra przetrwa próbę czasu w tak imponujący sposób.

Myślę, że Skyrim pokazał otwarty świat w sposób, którego nikt wcześniej nie zrobił i bardzo niewielu próbowało powtórzyć od tamtej pory. Jedną z rzeczy, które zaakceptowaliśmy, a z którymi wielu twórców ma problem, jest to, że oznacza to pewną dziwaczność. Dzieją się rzeczy dziwne, nietypowe. Jeśli zaakceptujesz to, możesz dostać ten diament – tłumaczy Nesmith.

Fenomen Skyrim, zdaniem Nesmitha, tkwi w tym, jak twórcy podeszli do projektu otwartego świata. W przeciwieństwie do wielu gier z tego gatunku, Bethesda nie ograniczała gracza do sztywnej ścieżki fabularnej. Każdy element świata miał swoje miejsce, a dziwaczne, czasem zabawne interakcje, które inni mogliby uznać za błędy, wprowadzały do gry unikalny klimat.

A potem dwa lata później, trzy lata później, pięć, dziesięć. Człowiek myśli sobie: co tu się w ogóle dzieje? Todd [Howard] przychodził na spotkania i pokazywał nam dane… ilu ludzi wciąż w to gra. To było jak: żartujecie sobie? Serio, nadal, dziesięć lat później.

Jak przyznaje producent, decyzje dotyczące błędów i niespójności nie były efektem świadomego planu. Studio działało przede wszystkim na rzecz funkcjonalności i ogólnej jakości doświadczenia gracza.

Jeśli próbujesz wszystko wygładzić i upewnić się, że nie ma żadnych tych dziwacznych rzeczy, które ludzie czasem nazywają bugami, tracisz część tej magii. Nie była to świadoma decyzja. Po prostu tak się zdarzyło. Priorytetem była funkcjonalność, i „ten błąd jest do przeżycia. To zachowanie jest mniej idealne, ale możemy to zaakceptować, bo spójrz, co tu otrzymujemy”.

Dzięki temu świat Skyrim stał się w pełni otwarty dla graczy. Mogli oni dosłownie udać się gdziekolwiek chcieli, eksplorować każdy zakątek, podejmować własne decyzje i tworzyć własne historie. Takie podejście było rewolucyjne w momencie premiery i wciąż pozostaje rzadko spotykane w grach RPG.