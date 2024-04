DLC i mikrotransakcje to za mało. Byłemu szefowi Blizzarda marzą się napiwki dla twórców

Jako gracz myślałem o tym pomyśle przez jakiś czas, ponieważ ostatnio zainteresowałem się grami dla pojedynczego gracza.

Kiedy przechodzę grę, niektóre z nich po prostu zachwycają mnie, jak niesamowite było to doświadczenie. Pod koniec gry często myślałem: „Szkoda, że ​​nie mogę dać tym ludziom kolejnych 10 czy 20 dolarów, ponieważ było to warte więcej niż początkowe 70 dolarów, a oni nie próbowali mnie co chwilę okradać, czy oszukiwać”.

Gry takie jak Horizon: Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3, Elden Ring itp. Wiem, że 70 dolarów to już dużo, ale jest to opcja na koniec gry, którą czasami chciałbym mieć. Niektóre gry są tak wyjątkowe.