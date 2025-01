DLC „Hero of Justice” do Dragon Ball: Sparking! ZERO już dostępne dla części graczy

Jakiś czas temu informowaliśmy o zwiastunie DLC do Dragon Ball: Sparking! ZERO. Mowa o „Hero of Justice”, które wprowadza do bijatyki aż 11 grywalnych postaci. Dodatkiem mogą cieszyć się już posiadacze przepustki sezonowej.

Dragon Ball: Sparking! ZERO z DLC „Hero of Justice”

Pierwszy dodatek do gry Dragon Ball: Sparking! ZERO, zatytułowany „Hero of Justice”, wprowadza 11 nowych postaci inspirowanych filmem Dragon Ball Super: Super Hero. Posiadacze przepustki sezonowej mogą już teraz cieszyć się nowymi wojownikami, a dla pozostałych osób DLC będzie dostępne od 23 stycznia.