Dragon Ball: Sparking! ZERO wkrótce z nowymi postaciami. DLC „Hero of Justice” na zwiastunie

Już w połowie grudnia informowaliśmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO to jedna z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco w historii. Już niedługo wspomniana produkcja zostanie natomiast rozbudowana o nową zawartość. Deweloperzy ze studia Spike Chunsoft podzielili się bowiem szczegółami na temat pierwszego DLC.

Dodatek „Hero of Justice” do Dragon Ball: Sparking! ZERO wprowadzi 11 nowych postaci

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek „Hero of Justice” do Dragon Ball: Sparking! ZERO trafi w ręce posiadaczy przepustki sezonowej już 20 stycznia 2025 roku. Reszta graczy będzie natomiast musiała poczekać na wspomniane DLC do 23 stycznia 2025 roku. Czego natomiast można spodziewać się po pierwszym rozszerzeniu?