DLC do Kingdom Come: Deliverance 2 ocenione przez graczy. Jak wypada Dziedzictwo kuźni?

Wczoraj miała miejsce premiera kolejnego DLC do Kingdom Come: Deliverance 2. Tym razem gracze otrzymali dodatek zatytułowany Dziedzictwo kuźni. Na platformie Steam znajdziemy już pierwsze oceny rozszerzenia.

Jak wspomnieliśmy powyżej, najnowszy dodatek do Kingdom Come: Deliverance 2 trafił już w ręce graczy. Użytkownicy Steama ocenili DLC „bardzo pozytywnie”. 86% z ponad 220 recenzji zachwala Dziedzictwo kuźni.

Według graczy nowy dodatek jest o wiele bardziej „wciągający”, niż poprzedni. Nie brakuje pochwał dla możliwości stworzenia własnego domu oraz kuźni. Zaletą DLC ma być również jego cena, a także ciekawa fabuła.

Wróć do Kutnej Hory, odkryj dziedzictwo swojego ojca i tchnij nowe życie w legendarną spaloną kuźnię. Napraw i rozbuduj nową kuźnię z pokojem Henryka, korzystając z licznych projektów i możliwych do spersonalizowania elementów. Poznaj znajomych zmarłego ojca, zdobądź nowych sprzymierzeńców i kontynuuj rzemiosło swojej rodziny. Odblokuj nowe wyjątkowe schematy, rozwiń swoją działalność i wykonuj zadania, aby pomóc mieszkańcom Kutnej Hory i zwiekszyć swoją rangę w cechu. – czytamy w opisie Dziedzictwa kuźni.

Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dodatek Dziedzictwo kuźni ukazał się 9 września 2025 roku.