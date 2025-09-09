DLC do Kingdom Come: Deliverance 2 już dostępne. Dziedzictwo kuźni i aktualizacja 1.4

Miłośnicy Kingdom Come: Deliverance 2 mogą zacierać ręce. Dziś premiera rozszerzenia fabularnego do gry, zatytułowanego „Dziedzictwo kuźni”. Równocześnie z debiutem DLC, udostępniona została również darmowa aktualizacja 1.4, wprowadzająca liczne ulepszenia jakości rozgrywki, rozbudowany tryb fotograficzny oraz adaptacyjny interfejs użytkownika.

Kingdom Come: Deliverance 2 z nowym dodatkiem. Dziedzictwo kuźni to aż 15 godzin przygody

Centralnym punktem nowej przygody jest przejęcie przez Henryka legendarnej, choć obecnie opuszczonej kuźnię. Miejsce to ma dla niego szczególne znaczenie – właśnie tutaj jego przybrany ojciec, Martin, niegdyś szlifował swoje umiejętności jako uczeń.