DLC do Kingdom Come: Deliverance 2 już dostępne. Dziedzictwo kuźni i aktualizacja 1.4

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 17:20
0

Nowa przygoda w Kingdom Come: Deliverance 2.

Miłośnicy Kingdom Come: Deliverance 2 mogą zacierać ręce. Dziś premiera rozszerzenia fabularnego do gry, zatytułowanego „Dziedzictwo kuźni”. Równocześnie z debiutem DLC, udostępniona została również darmowa aktualizacja 1.4, wprowadzająca liczne ulepszenia jakości rozgrywki, rozbudowany tryb fotograficzny oraz adaptacyjny interfejs użytkownika.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Dziedzictwo kuźni
Kingdom Come: Deliverance 2 – Dziedzictwo kuźni

Kingdom Come: Deliverance 2 z nowym dodatkiem. Dziedzictwo kuźni to aż 15 godzin przygody

Centralnym punktem nowej przygody jest przejęcie przez Henryka legendarnej, choć obecnie opuszczonej kuźnię. Miejsce to ma dla niego szczególne znaczenie – właśnie tutaj jego przybrany ojciec, Martin, niegdyś szlifował swoje umiejętności jako uczeń.

Teraz to na Henryku spoczywa odpowiedzialność kontynuowania tego dziedzictwa. Jego zadaniem jest odbudowa kuźni, przywrócenie jej dawnej świetności, zdobycie uznania w społeczności oraz, co najważniejsze, ponowne zjednoczenie dawnych współpracowników Martina. Ich umiejętności i historie są bowiem kluczowe dla pomyślnego ukończenia prac nad zegarem astronomicznym.

Dodatek oferuje graczom około piętnastu godzin nowej zawartości. Kuźnia stanowi również dla graczy prawdziwy dom w Kutnej Horze. Fani Kingdom Come: Deliverance 2 mają do dyspozycji ponad sto milionów kombinacji, aby spersonalizować wygląd zewnętrzny budynku, swoje prywatne kwatery oraz dziedziniec. Wprowadzone meble i inne ulepszenia przestrzeni nie tylko wpływają na estetykę, ale także przynoszą wymierne korzyści w rozgrywce, oferując wzmocnienia i usprawnienia.

Przypomnijmy, że Dziedzictwo kuźni jest częścią Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition oraz Przepustki Sezonowej.

Tagi:

News
trailer
zwiastun
DLC
dodatek
premiera
RPG
rozszerzenie
otwarty świat
średniowiecze
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II - Dziedzictwo kuźni
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

