Dlaczego Yoda mówi na opak? Jedna z największych tajemnic Gwiezdnych wojen ujawniona

Odpowiedź okazuje się banalna. Chodziło o to, aby filozoficzne mądrości Yody trafiły również do dzieci. Gdyby mówił normalnie, jak reszta bohaterów, najmłodsi widzowie mogliby się nudzić podczas seansu.

Jeśli mówisz zwykłym angielskim, ludzie nie słuchają aż tak bardzo. Ale jeśli miałby akcent albo trudno byłoby zrozumieć, co mówi, wtedy ludzie skupiają się na tym, co powiedział.

On był właściwie filozofem w tym filmie. Musiałem znaleźć sposób, by ludzie naprawdę go słuchali — zwłaszcza dwunastolatkowie.