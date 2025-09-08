Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego Nintendo nie tworzy nowych marek? Były programista zdradza tajemnicę

Mikołaj Berlik
2025/09/08 11:00
1
0

Nowe pomysły trafiają do Mario, Zeldy czy Donkey Konga – tak ma wyglądać strategia Nintendo.

Ken Watanabe, były programista Nintendo, ujawnił w rozmowie cytowanej przez Bloomberga (źrodło: GamesRadar), że brak nowych marek w portfolio „wielkiego N” nie wynika z braku pomysłów, lecz z przyjętej strategii. Według niego Nintendo nie odczuwa potrzeby tworzenia nowych franczyz, skupiając się przede wszystkim na innowacjach w samej rozgrywce.

Nintendo
Nintendo

Nintendo – rozgrywka ważniejsza niż opakowanie

Watanabe, który pracował w firmie do 2015 roku, podkreślił, że Nintendo woli inwestować w nowe sposoby grania niż w kolejne „opakowania” czy „skórki”. Jego zdaniem, kiedy powstaje pomysł na nową mechanikę, trafia ona do tej marki, która najlepiej do niej pasuje – niezależnie od tego, czy jest to Mario, Zelda, czy Donkey Kong.

GramTV przedstawia:

Rzeczywiście, ostatnie premiery potwierdzają takie podejście. Donkey Kong: Bananza zaskoczył graczy zupełnie nową mechaniką destrukcji otoczenia, mimo że czerpie garściami z klasycznych odsłon serii. Podobnie kolejne części The Legend of Zelda czy niezliczone spin-offy Mario udowadniają, że Nintendo chętniej rozwija istniejące światy niż inwestuje w zupełnie nowe franczyzy.

Choć najnowsze marki Nintendo mają już ponad sześć lat, firma wciąż dysponuje bogatym katalogiem bohaterów i serii, które od dawna nie doczekały się kontynuacji – m.in. F-Zero, Star Fox, Punch-Out, Wario Land czy Kid Icarus. Wykorzystanie ich jako „opakowania” dla nowych pomysłów wydaje się naturalnym kierunkiem, szczególnie że rozpoznawalne marki, takie jak Mario czy Zelda, zawsze generują większe zainteresowanie niż zupełnie nowe światy.

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:08

Od lat ludzie zachodzą w głowę dlaczego takei marki jak F-Zero czy Star Fox leżą. Po co nawet nowa mechanika, wystarczy odświeżenie tych marek i mają z 10 milionów kopii sprzedanych :P




