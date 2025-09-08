Dlaczego Nintendo nie tworzy nowych marek? Były programista zdradza tajemnicę

Ken Watanabe, były programista Nintendo, ujawnił w rozmowie cytowanej przez Bloomberga (źrodło: GamesRadar), że brak nowych marek w portfolio „wielkiego N” nie wynika z braku pomysłów, lecz z przyjętej strategii. Według niego Nintendo nie odczuwa potrzeby tworzenia nowych franczyz, skupiając się przede wszystkim na innowacjach w samej rozgrywce.

Nintendo – rozgrywka ważniejsza niż opakowanie

Watanabe, który pracował w firmie do 2015 roku, podkreślił, że Nintendo woli inwestować w nowe sposoby grania niż w kolejne „opakowania” czy „skórki”. Jego zdaniem, kiedy powstaje pomysł na nową mechanikę, trafia ona do tej marki, która najlepiej do niej pasuje – niezależnie od tego, czy jest to Mario, Zelda, czy Donkey Kong.