Dlaczego Netflix kasuje tyle seriali? Powód jest prosty

To właśnie dlatego platformy streamingowe kasują swoje seriale już po zaledwie dwóch sezonach.

Fubar to najnowszy seriali, które nie przetrwały zderzenia z dzisiejszym modelem dystrybucji. Gdy każesz ludziom czekać dwa lata, tracą kontakt z fabułą, postaciami, emocjonalną więzią. A potem nie wracają – zauważono w analizie opublikowanej przez What's On Netflix.

Po ponad dwuletniej przerwie Fubar powrócił na Netfliksa w połowie czerwca i spektakularnie zawiódł. Drugi sezon serialu z Arnoldem Schwarzeneggerem stracił aż 80% widowni względem debiutanckiej serii. To kolejny przykład produkcji, która nie wytrzymała próby czasu i zniknęła z radaru widzów przez zbyt długą przerwę między sezonami.

Dawniej nowe sezony pojawiały się co roku, czasem nawet częściej. Dziś dostajemy 6–10 odcinków, po czym następuje niemal dwuletnia cisza. To nie tylko problem Fubar, ale także seriali takich jak Rekrut czy Różowe lata 90., które spotkał ten sam los – drastyczny spadek oglądalności i szybka kasacja.

Z danych serwisu wynika, że przeciętny czas oczekiwania na kolejny sezon anglojęzycznego serialu aktorskiego Netflixa to ponad 20 miesięcy. Dla Ginny & Georgia ten okres wyniósł 29 miesięcy, Umbrella Academy wraca po 26 miesiącach, a Potwory aż po 32.

Dlaczego produkcja seriali trwa tak długo? Przyczyn jest wiele. Wzrost złożoności technicznej, dłuższy czas postprodukcji, dubbing i napisy dla kilkudziesięciu regionów, a także trudności z dostępnością aktorów, którzy, w przeciwieństwie do czasów telewizji kablowej, często mają wiele projektów naraz.

Aktorzy nie są już przypisani do jednego serialu na cały rok. Zazwyczaj pracują przez kilka miesięcy, a potem przechodzą do filmów lub innych produkcji. Zgrać ich kalendarze na kolejny sezon to ogromne logistyczne wyzwanie.

Jest jednak światełko nadziei w tuneli. Netflix coraz częściej uruchamia pokoje scenarzystów wcześniej, jeszcze przed premierą sezonów, jak miało to miejsce przy Dyplomatce, One Piece i Wednesday. Pozwala to skrócić czas oczekiwania, choć nadal często mówimy o dwóch, a nie trzech latach przerwy.

Jednym z możliwych rozwiązań problemu byłoby wcześniejsze zamawianie większej liczby odcinków lub nawet sezonów z góry. Przykłady Łasucha, Problemu trzech ciał i Avatara: Ostatniego władcy wiatru pokazują, że to może działać.

Ale to kosztowna strategia. Jeśli widownia nie dopisze, platforma zostaje z drogim, nietrafionym produktem.

Długie przerwy to zatem efekt kompromisu między jakością a dostępnością. Netflix nie chce obniżać standardów, ale jednocześnie musi zmierzyć się z rosnącą frustracją widzów i rosnącą liczbą niedokończonych historii.