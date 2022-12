Dlaczego Need for Speed Unbound nie pojawił się na PlayStation 4 i Xbox One?

Od premiery PlayStation 5 i Xbox Series S/X minęło już ponad 2 lata. Zdaje się więc, że to najwyższy czas, by „odciąć pępowinę” i zacząć wydawać gry wyłącznie na nową generację. PlayStation 4 i Xbox One są świetnymi sprzętami, ale czasy świetności mają już dawno za sobą. Oczywiście, ich użytkownicy ciągle stanowią dużą bazę graczy, ale konieczność produkcji wersji na starsze konsole często ogranicza twórców, przez co niekiedy cierpią sami odbiorcy. Tak mogło być w przypadku Need for Speed Unbound.

PlayStation 4 i Xbox One za słabe dla Need for Speed Unbound

Dlatego właśnie Need for Speed Unbound nie pojawił się na PlayStation 4 i Xbox One. Kieran Crimmins – dyrektor kreatywny studia Criterion - w wywiadzie udzielonym portalowi Traxion.gg przyznał, że jednym z celów jego ekipy było dostarczenie graczom najlepszych możliwych doznań. Konieczność wydania gry na słabsze sprzęty niepotrzebnie ograniczałaby deweloperów. Mówiąc to miał na myśli aspekty techniczne takie jak: grafika, efekty wizualne, fizyka czy płynność działania gry.



Twórca jednocześnie przyznał, że chciałby wydać swoją grę na wszystkie możliwe sprzęty, ale ograniczenia technologiczne są w tym przypadku ogromną barierą. Chętnie dowiemy się, co Wy myślicie na ten temat. Czy to najwyższa pora, by topowe produkcje przestały pojawiać się na starszych konsolach? W ostatnim czasie sprawa nabiera więcej rozgłosu, gdyż z problemami wynikającymi z takiej sytuacji borykał się God of War Ragnarök. Dajcie nam znać w komentarzach.