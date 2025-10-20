Dlaczego Motion Twin nie robi Dead Cells 2? Twórcy tłumaczą decyzję

Motion Twin, odpowiedzialne za ceniony roguelike Dead Cells, wyjaśniło swoją decyzję o zaniechaniu rozwoju sequela. Yannick Berthier, dyrektor kreatywny w Motion Twin, wytłumaczył motywacje zespołu w wypowiedzi dla PCGamesN.

Dead Cells 2 nie powstaje. Motion Twin tłumaczy decyzję

Berthier podkreślił, że studio jest napędzane przede wszystkim tym, co sami chcą tworzyć. Deweloper zaznaczył, że Motion Twin to kolektyw kreatywnych jednostek, których celem jest ciągłe tworzenie nowych rzeczy. Stanowczo stwierdził, że gdyby firma była prowadzona czysto „biznesowo”, to z pewnością w obecnej chwili priorytetem byłaby dyskusja i praca nad Dead Cells 2. Pomimo tego, że opinie graczy generują pewną presję, zespół kreatywny zdecydował się kierować swoimi wewnętrznymi, twórczymi pragnieniami.