Dlaczego Motion Twin nie robi Dead Cells 2? Twórcy tłumaczą decyzję

Patrycja Pietrowska
2025/10/20 20:00
Twórcy Dead Cells tłumaczą, dlaczego nie powstaje sequel.

Motion Twin, odpowiedzialne za ceniony roguelike Dead Cells, wyjaśniło swoją decyzję o zaniechaniu rozwoju sequela. Yannick Berthier, dyrektor kreatywny w Motion Twin, wytłumaczył motywacje zespołu w wypowiedzi dla PCGamesN.

Dead Cells 2 nie powstaje. Motion Twin tłumaczy decyzję

Berthier podkreślił, że studio jest napędzane przede wszystkim tym, co sami chcą tworzyć. Deweloper zaznaczył, że Motion Twin to kolektyw kreatywnych jednostek, których celem jest ciągłe tworzenie nowych rzeczy. Stanowczo stwierdził, że gdyby firma była prowadzona czysto „biznesowo”, to z pewnością w obecnej chwili priorytetem byłaby dyskusja i praca nad Dead Cells 2. Pomimo tego, że opinie graczy generują pewną presję, zespół kreatywny zdecydował się kierować swoimi wewnętrznymi, twórczymi pragnieniami.

Jednakże, perspektywa społeczności, szczególnie na subreddicie Dead Cells, przedstawia inne odczucia. Najczęściej komentowana uwaga w dyskusji dotyczącej tego wywiadu sugeruje, że fani nie domagali się koniecznie sequela, lecz sprzeciwiali się temu, że Dead Cells został nagle porzucony.

Dead Cells to platformowa gra akcji typu roguelite inspirowana metroidvanią. Eksploruj zakamarki rozległego, nieustannie zmieniającego się zamku… Nie bawimy się w punkty kontrolne. Zabijaj, umieraj, ucz się, powtarzaj. – brzmi opis gry Dead Cells.

Warto przy okazji przypomnieć, że Windblown pojawiło się na PC w ramach wczesnego dostępu. Gra zadebiutowała 24 października 2024 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/roguelike/dead-cells-2-isnt-happening-right-now-because-the-studio-behind-the-legendary-og-roguelike-is-driven-by-what-we-want-to-make-and-not-pressure-from-fans/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

