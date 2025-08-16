Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego gry niezależne są bardziej oryginalne i wyjątkowe? Scenarzysta Cyberpunk 2077 wyjaśnia

Radosław Krajewski
2025/08/16 08:00
0
0

I nie dotyczy to wyłącznie małych, niskobudżetowych gier.

Jakub Szamałek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich scenarzystów gier, znany z pracy nad Wiedźminem 3: Dziki Gon oraz Cyberpunkiem 2077, opowiedział o różnicach w tworzeniu gier niezależnych i wysokobudżetowych produkcji AAA. W rozmowie z serwisem GamesRadar+ podzielił się doświadczeniami zdobytymi w obu tych środowiskach, wskazując, że choć duże projekty dysponują ogromnymi możliwościami, to właśnie w ograniczeniach gier indie kryje się często największy potencjał twórczy.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Dlaczego gry niezależne są bardziej oryginalne?

Obecnie Szamałek pracuje równolegle nad dwoma zupełnie odmiennymi tytułami. Pierwszy z nich to The Blood of Dawnwalker, ambitne, wysokobudżetowe RPG akcji osadzone w świecie wampirów, rozwijane przez studio Rebel Wolves, które planuje premierę na 2026 rok. Drugi projekt to Rockbeasts, narracyjna gra niezależna, w której gracz wciela się w menedżera rockowego zespołu w świecie antropomorficznych zwierząt. Tytuł powstaje w warszawskim studiu Lichthund i powinien trafić do graczy jeszcze w tym roku.

Twórca podkreśla, że praca scenarzysty w grach wideo zawsze wymaga dostosowania opowieści do realiów projektu.

Oczywiście w grze AAA miałbym do dyspozycji inne mechaniki i narzędzia, ale gry indie pozwalają… nie musisz być tak dosłowny w tym, co próbujesz pokazać i zaprezentować – wyjaśnia Szamałek.

Według niego gry wysokobudżetowe przypominają kinowe superprodukcje, w których każdy element musi być oddany w najdrobniejszych szczegółach.

Czuję, że gry AAA są jak kinowe blockbustery, gdzie wszystko musi być pokazane w najdrobniejszych szczegółach, podczas gdy gry indie są bardziej jak teatr, gdzie istnieje pewien poziom porozumienia między graczem a twórcą, że jakiś rekwizyt może uruchomić wyobraźnię i to w zupełności wystarcza, by historia poruszyła. Nawet jeśli język wizualny jest trochę inny, opowieść może uderzyć równie mocno – przyznał scenarzysta.

GramTV przedstawia:

Szamałek zauważa, że ograniczenia gier niezależnych paradoksalnie sprzyjają kreatywności:

Gry indie rzeczywiście są przestrzenią, która zachęca do oryginalności. Ponieważ nie mogą konkurować z tytułami AAA pod względem budżetu czy mistrzowsko zaprojektowanych mechanik, twórcy są zachęcani i kuszeni, by być kreatywnymi w tym, co mają. Ograniczenia frustrują artystów, ale praca w ich ramach często prowadzi do powstania czegoś oryginalnego i unikalnego – zaznacza Szamałek.

Jak sam przyznaje, lubi balansować między tymi dwiema przestrzeniami twórczymi:

Pracowałem nad Rockbeasts, grą indie, i absolutnie uwielbiałem ten czas oraz jestem bardzo zadowolony z efektów. Jednocześnie tworzę AAA tytuł z Rebel Wolves, co też jest świetnym doświadczeniem. Myślę, że każdy typ gry ma swoje wyzwania i niektórzy twórcy mogą być bardziej przyciągani do jednego lub drugiego, ale ja bardzo lubię funkcjonować w obu – podsumowuje.

Dzięki pracy przy tak zróżnicowanych projektach Szamałek ma unikalną perspektywę na to, jak różne formaty wpływają na sposób opowiadania historii w grach wideo. Jego wypowiedzi pokazują, że choć świat gier AAA i indie różni się pod względem skali, zasobów i narzędzi, to w obu przypadkach fundamentem jest angażująca i dobrze skonstruowana narracja, zdolna poruszyć gracza niezależnie od wizualnej oprawy czy rozmachu produkcji.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/cyberpunk/after-working-on-an-indie-between-cyberpunk-2077-and-a-new-vampire-rpg-from-the-witcher-3-leads-veteran-writer-says-indies-have-more-constraints-than-aaa-but-that-makes-them-even-more-original-and-unique/

