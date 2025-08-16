Dlaczego gry niezależne są bardziej oryginalne i wyjątkowe? Scenarzysta Cyberpunk 2077 wyjaśnia

Jakub Szamałek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich scenarzystów gier, znany z pracy nad Wiedźminem 3: Dziki Gon oraz Cyberpunkiem 2077, opowiedział o różnicach w tworzeniu gier niezależnych i wysokobudżetowych produkcji AAA. W rozmowie z serwisem GamesRadar+ podzielił się doświadczeniami zdobytymi w obu tych środowiskach, wskazując, że choć duże projekty dysponują ogromnymi możliwościami, to właśnie w ograniczeniach gier indie kryje się często największy potencjał twórczy.

Dlaczego gry niezależne są bardziej oryginalne?

Obecnie Szamałek pracuje równolegle nad dwoma zupełnie odmiennymi tytułami. Pierwszy z nich to The Blood of Dawnwalker, ambitne, wysokobudżetowe RPG akcji osadzone w świecie wampirów, rozwijane przez studio Rebel Wolves, które planuje premierę na 2026 rok. Drugi projekt to Rockbeasts, narracyjna gra niezależna, w której gracz wciela się w menedżera rockowego zespołu w świecie antropomorficznych zwierząt. Tytuł powstaje w warszawskim studiu Lichthund i powinien trafić do graczy jeszcze w tym roku.