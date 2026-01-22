Dlaczego CGI przestało nas zachwycać? Twórca Piratów z Karaibów łączy ten problem z grami wideo

Jeszcze kilkanaście lat temu komputerowe efekty specjalne potrafiły dosłownie odebrać dech. Metaliczny T-1000 z Terminatora 2 czy dinozaury z Parku Jurajskiego do dziś robią wrażenie i – co ważne – świetnie się zestarzały. Dziś, paradoksalnie, przy znacznie potężniejszych narzędziach, coraz częściej odnosimy wrażenie, że CGI… przestało działać. Widzowie, także ci wychowani na grach i technologii, są nim zwyczajnie zmęczeni.

Filmowe CGI co raz bardziej przypomina Unreal Engine z gier wideo

Do tej dyskusji wrócił właśnie Gore Verbinski, reżyser Piratów z Karaibów, Rango i The Ring, który w tym roku pokaże swój nowy film science fiction. W rozmowie z serwisem But Why Tho? twórca bardzo otwarcie wskazał, gdzie jego zdaniem tkwi problem: