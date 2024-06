Avowed z własną serią transmisji live. Obsidian zaprasza na pierwszy stream

„Road to Avowed” rozpocznie się już dzisiaj.

Na Xbox Games Showcase 2024 zaprezentowano fabularny zwiastun Avowed. Nieco później w sieci pojawił się też obszerny gameplay z nowego RPG studia Obsidian Entertainment. Okazuje się jednak, że gracze mogą liczyć na kolejne atrakcje. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem serię transmisji live, za których sprawą będą chcieli odpowiednio przygotować użytkowników na premierę wspomnianej produkcji.

Obsidian Entertainment zapowiada serię transmisji live poświęconych Avowed

„Road to Avowed” – bo właśnie taką nazwę nosi zapowiedziana przez deweloperów seria – ruszy już dzisiaj, 13 czerwca 2024 roku, o 23:00 czasu polskiego. Wówczas na oficjalnym kanale studia Obsidian Entertainment na platformie Twitch rozpocznie się pierwsza transmisja live. W jej trakcie gracze – wspólnie z deweloperami – będą mieli okazję „ponownie odwiedzić” Pillars of Eternity i Pillars of Eternity 2.