Dlaczego Armie Hammer kłamie, że gra w filmie braci Safdie? Jego Instagram pokazuje fikcyjny plakat

W poniedziałek aktor Armie Hammer opublikował na Instagramie coś, co wyglądało jak plakat filmowy do filmu zatytułowanego Persona Non Grata, rzekomo wyreżyserowanego przez Josha i Benny'ego Safdie. Plakat został podpisany zapowiedzią, że film ukaże się jesienią 2026. Prawda jest tak, że ten film nie istnieje.

Aktor wymyślił sobie udział w filmie znanych reżyserów

Variety potwierdza, że ​​nie tylko ten projekt jest całkowicie fałszywy, ale źródła bliskie Safdie są podobno „oszołomione” dziwaczną prowokacją Hammera, będącą próbą sił w kinowej fikcji fanowskiej. Hammer, najbardziej znany z The Social Network i Tamtych dni, tamtych nocy, wciąż walczy o powrót do Hollywood i najwyraźniej łaknie uwagi. Po powrocie na mały ekran w Frontier Crucible, ma też wystąpić, jak zapowiadaliśmy, w Citizen Vigilante Uwe Bolla (do niedawna zatytułowanym The Dark Knight).