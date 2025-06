Dla PlayStation konkurencja to tylko Xbox. Nintendo nie pojawia się nawet w analizach biznesowych

Według Yoshidy PlayStation postrzega przede wszystkim Microsoft, a konkretnie Xboxa, jako swojego głównego konkurenta. Jest to podyktowane podobieństwami w sprzęcie – Xbox oferuje zbliżoną wydajności i skupia się na grach dla dojrzałych odbiorców.

Oni zawsze postrzegają Xbox jako swoją konkurencję. Uważają Microsoft za swojego rywala, ponieważ Xbox to sprzęt o bardzo zbliżonej wydajności – konsola z wyższej półki, dojrzałe gry. A Nintendo to zupełnie coś innego. Przyjazne rodzinie, gry dla każdego. Nie chodzi o technologię, lecz o dobrą zabawę z przyjaciółmi i rodziną… Dlatego w analizach biznesowych Sony, Nintendo w ogóle się nie pojawia.

Nintendo przyciąga młodszych graczy do świata gier, a część z nich, kiedy dorasta, może przerzucić się na bardziej dojrzałe systemy, takie jak PlayStation czy Xbox. Oczywiście mają ogromny szacunek do tego, co robi Nintendo i jaką rolę odgrywa w branży. Wszyscy uważamy, że to świetnie, że Nintendo nadal odnosi sukcesy, bo dzięki temu cała branża może się rozwijać.