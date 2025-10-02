DJ Mag ogłasza wyniki Top 100 DJs 2025. David Guetta ponownie numerem jeden

Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas gali na Ibizie w klubie [UNVRS]. To historyczne zwycięstwo dla francuskiego producenta, który pierwszy raz sięgnął po tytuł w 2011 roku, a następnie dominował na początku lat 20. XXI wieku, zdobywając koronę w latach 2020, 2021 i 2023. Tegoroczny sukces czyni Davida Guettę dopiero trzecim artystą w historii, który triumfował pięciokrotnie, zaraz obok Martina Garrixa i Armina van Buurena.

Zwycięstwo w Top 100 DJs po raz piąty, zrównując się z rekordzistami, to dla mnie ogromny zaszczyt. Największą radością w moim życiu jest granie nowej muzyki i obserwowanie reakcji ludzi. Może to brzmieć szalenie, ale wciąż tworzę muzykę codziennie, bo traktuję ją jako pasję i hobby. Najbardziej ekscytuje mnie bycie kreatywnym i podążanie własną drogą.

Mimo czterech dekad działalności, David Guetta nie zwalnia tempa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypuszczał średnio jeden singiel miesięcznie, a rok 2025 przyniósł wyjątkowo zróżnicowane projekty, od trapowo-hiphopowego utworu “Lucky” z MORTEN-em, po kolaboracje z Afrojackiem, Martinem Garrixem, Hypatonem, Nicky Romero, Hugelem, MK, Fatboy Slimem, nowy singiel z Sia, a także remiks dla fikcyjnego zespołu K-pop Huntr/x. David Guetta rozwijał się także na scenie. Jego rezydencja Galactic Circus w [UNVRS] na Ibizie (czerwiec–październik) prezentowała improwizowane sety, a międzynarodowa trasa “The Monolith” z zaawansowaną oprawą wizualną LED zawitała m.in. do AlUli w Arabii Saudyjskiej oraz na Stade de France w Paryżu.

Po raz pierwszy w historii ranking ogłoszono na żywo na Ibizie w nowo otwartym klubie [UNVRS]. Podczas gali prowadzonej przez Arielle Free, Guetta zagrał dwugodzinny set, a na scenie towarzyszyli mu m.in. Armin van Buuren, Miss Monique, Boris Brejcha, Indira Paganotto i Jazzy. Nagrody otrzymali także:

Armin van Buuren – Najlepszy DJ Trance & Nagroda za Wyjątkowy Wkład

Michael Bibi – Najwyższy Nowy Wpis

Sara Landry – Najlepsza Hard DJ

Jazzy – Future Star

Dimitri Vegas & Like Mike – Najlepszy Duet DJ-ski

Charlotte de Witte – Najlepsza Techno DJ

FISHER – Najlepszy House DJ

Solomun – Największy Skok w Rankingu

Tegoroczna edycja Top 100 DJs wspierała także Bridges for Music, organizację non-profit i akademię muzyczną z południowoafrykańskiego miasteczka Langa. DJ Mag zachęcał artystów do finansowania edukacji młodych osób z marginalizowanych społeczności. Do momentu publikacji zebrano ponad 149 tysięcy funtów na program łączący muzykę, wsparcie psychiczne i przedsiębiorczość.