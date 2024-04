Diuna: Część druga przekroczyła kolejną barierę finansową. Chalamet dołącza do elitarnego grona

Dużo mówiło się o zbliżającej się premierze Godzilla x Kong: Nowe imperium. Film miał być pogromcą najnowszej Diuny i rzeczywiście niewiele mu zabrakło do sukcesu, a dokładnie 2,5 mln dolarów.

Diuna: Część druga prawdziwym sukcesem

Otwarcie na poziomie 80 mln dolarów stawia Godzillę w szeregu największych debiutów roku i pretendenta do doskonałej sprzedaży. Jednak to Diuna wciąż rządzi i na dokładkę przekroczyła właśnie 600 mln dolarów ze sprzedaży biletów. Jest to kolejny, bardzo ważny kamie milowy dla tej produkcji.

W sumie Diuna jest obecnie warta ponad miliard dolarów. Oczywiście jeśli policzymy obie części razem. A jeśli doliczymy do tego kontrowersyjną adaptację książki Franka Herberta w reżyserii Davida Lyncha, suma ta zwiększy się o 30,9 miliona dolarów. To naprawdę imponujące.